Agradecimiento al Sr. Carlos de Heladería Popey Ranchos.

Hace aproximadamente una hora el Sr. Carlos de la heladería Popey, Ranchos, encontró un dinero tirado, cerca de donde yo estaba, en la cola para el cajero; cerca, pero podrían ser de cualquier persona. Aunque yo tenía un modo de demostrarle que una persona me había pagado esos mil pesos en billetes de esas denominaciones, la realidad es que el señor podría haberse guardado la plata y no comentar nada (yo advertí la situación sólo porque Carlos me la comentó). Me creyó, sin necesidad de pruebas, y me devolvió el dinero. Reitero para que se comprenda la relevancia de la acción de éste señor, yo podría haber notado mi pérdida después, y habría sido muy tarde, jamás habría recuperado mi plata. La honestidad y la decencia de Carlos así como su buena voluntad, son valores dignos de difundir. Sé que hay personas como él, que actuarían igual, pero también sé que mil pesos es dinero que muchísima gente necesita (como yo), y por eso otra persona quizá no me los habría devuelto. Pero por suerte en el mundo sigue habiendo Gente, con mayúscula, como Carlos de la heladería Popey. A él, y a todas las personas que se conducen por esa ruta en la vida, ¡GRACIAS!

Mariela Castro