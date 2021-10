L.CH. Fútbol Femenino: «Las Panteras» se quedaron con el duelo ranchero

Por Julián Ormaechea

En un hecho histórico para el fútbol de la ciudad, Atlético Ranchos y el equipo representante de la Asociación San Vicente de Paul jugaron por la primera fecha de la Zona Norte del Torneo Femenino de la Liga Chascomunense disputando el primer encuentro entre equipo femeninos de la localidad aunque con una demora de casi una hora por el atraso en la llegada de los árbitros.

En líneas generales, el trámite del partido fue muy vivaz y durante los pocos más de 70 minutos hubo mucho ritmo y acciones para los dos. Con espacios por la derecha, Ortigoza intentó romper el cero rematando de media distancia pero las definiciones no fueron exactas. Sin embargo a los 25, un tiro libre encontró libre a Inchausti que metió una tremenda corrida y definió ante la arquera visitante para el 1-0 del verdinegro. Inmediatamente, Las Panteras igualaron con una avivada de Musmeci que quedó ante Tallarico y por la floja respuesta de la golera puso el 1-1 para finalizar la primera parte.

En el complemento, el cansancio y el frio de la noche empezaron a hacer mella y la pelota se dividió. Sobre el final se dio lo más importante. A los 27, Magariños tomó un tiro libre y el remate tuvo un leve desvío para que las verdinegras tomaran el liderazgo, pero otra vez Musmeci (ex Atl. Ranchos) se hizo cargo de las rojas y empezó a lastimar por derecha. De esa forma pudo poner el 2-2 que ya era justo por lo visto en el partido. Pero la goleadora pudo meter velocidad y después de un centro enviado por ese sector, el despeje de Tallarico pegó en Catullo significando el 3-2 para las debutantes que se quedaron con un triunfazo.

Atl. Ranchos: V. Tallarico; C. Blanco; M. Porcel, A. Tallarico, C. Ghilini, C. Daddona, M. Magariños, M. Migone Orphant, A. Inchausti; V. Figueiro, L. Ortigoza

Dt: A. Porcel

Asoc. San Vicente de Paul: A. Rosales; F. Goycochea, L. Goycochea, L. Gómez, P. Núñez; E. Piriz, M. Chávez, V. Vivardo, M. Cattáneo; C. Musmeci, F. Pereyra

Dt: R. López

GOLES:

Atl. Ranchos: 25pt A. Inchausti, 27st M. Margariños

S.V. Paul,: 27pt C. Musmeci, 29st C. Musmeci, 32st J. Catullo

CAMBIOS

Atl. Ranchos:

24pt R. Herrera x C. Daddona

6st J. Rojas x V. Figueiro

V. Paul:

1st V. Goycochea x P. Núñez

7st B. Villano x F. Pereyra

11st L. Alberti xA.Rosales

30st J. Castillo x M.Cattaneo

Arb: F. Rufner, 1er Línea: L. Belas, 2do Línea: R. Ferreya.

1 de 5