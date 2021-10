Arsenal con Castro sacó un buen empate con Vélez y Tobio volvió en la derrota de Estudiantes

Por Julián Ormaechea

En un viernes con mucho futbol de la Primera División, los representantes rancheros fueron parte de los dos encuentros que cerraban la actividad del día.

En Liniers, uno de los mejores equipos del torneo, Vélez Sarsfield recibía a Arsenal de Sarandí en duelo de realidades muy diferentes. El conjunto local inició el partido con L. Hoyos; T. Guidara, M. De Los Santos, L. Gianetti, F. Ortega; G. Poblete; F. Mancuello; L. Orellano, T. Almada, L Janson y J. Lucero. Por su parte, Israel Damonte puso en cancha a A. Medina; G. Benavidez, G. Goñi, G. Suso, E. Papa; el ranchero Nicolás Castro, E. Mendez, L. Picco, F. Kruspzky, L. Albertengo y A. Ruiz.

Vélez quiso ser dominante desde el inicio e incluso Orellano lo hizo trabajar a Medina a los 8 minutos, pero Arsenal aprovechó un error en el medio y pudo incomodar. Castro tiró un centro pasado que Hoyos mandó al corner con esfuerzo y luego le cortó un remate a Albertengo. Los de Sarandí quisieron ser ordenados y no sufrir equivocaciones y por eso la pelota se disputó mucho en mitad de cancha y las situaciones no eran demasiado claras hasta la primera media hora. Almada intentó ser la rueda futbolística del Fortín y pudo generar un tiro libre desde la derecha que Mancuello ejecutó y rozó el palo derecha de Medina. Los últimos instantes del primer tiempo no fueron muy vistosos y el partido se fue al descanso después de muchas faltas e imprecisiones.

Orellano estuvo muy cerca del desnivel en el arranque del segundo tiempo cuando había llegado al área con Janson quien lo habilitó y el apuro de Medina fue fundamental para salvar su valla. Inmediatamente, Almada sacó los suspiros de los plateistas con un zurdazo en comba que besó el travesaño y empezó a posicionar a Vélez como protagonista de las acciones. Entre Castro y Benavidez se las pudieron ingeniar para poder llevar incomodidad desde la derecha mostrando algunas deficiencias en el local. Méndez remató a los 24 por arriba del travesaño y el dominio del local se fue apagando al igual que el partido. Muchas intenciones, pero pocas concreciones en un partido cada vez más cortado y chato. Los de Damonte volvieron a ocupar un papel bien claro de incomodidad al rival volviéndose muy difícil de vulnerar ubicándose en propio campo desechando la posibilidad de algún ataque sabiendo que el punto logrado suma en su intento de no descender.

Si bien es el quinto 0-0 para los del equipo del ranchero Nicolás Castro, Arsenal puede conformarse con la tranquilidad de no quedar último en las posiciones esta fecha, llega a los 13 puntos y ahora el miércoles a las 14.30 jugará con Gimnasia, equipo que vio debutar en Primera División al de Ranchos. Vélez dejó pasar una buena chance para meterse cada vez más en la lucha del torneo y deberá recuperar las unidades perdidas hoy frente Central Córdoba en Santiago del Estero el martes a las 21.15.

Para la región la buena noticia fue la primera titularidad en el torneo para Fernando Tobio en Estudiantes que visitó a Defensa y Justicia en F. Varela (solo había jugado cinco minutos ante Central Córdoba ingresando en la parte final) integrando la zaga central con F. Noguera mientras que M. Andujar, F. Godoy, N. Pasquini; M. Pellegrini, B. Kociubinski, F. Zuqui, J. Sanchez Miño; G. Del Prette y J. Ayoví completaron el conjunto platense frente a los de S. Becacecce que comenzaron el partido con L. Unsain; N. Tripicchio, A. Frías, N. Colombo, A. Soto; H. Fernandez, G. Hachen, K. Gutierrez, F. Pizzini, W. Bou y M. Merentiel.

Rápidamente, el local pudo avisar con el remate de Fernández que Tapó Andujar y la intención de Bou cuyo disparo paso cerca del arco. Ese buen momento del Halcón se materializó a los 21 con el gol de Merentiel quien estaba habilitado en la derecha definiendo con solvencia ante la salida del arquero después del pase largo de Adonis Frías teniendo en cuenta que el 1-0 del conjunto del sur del conurbano era demasiado corto para un trámite de partido que le era muy favorable ya que el pincha intentó adelantarse y juntar líneas y los espacios fueron apareciendo junto a un dominio táctico y del balón evidentes. Cinco situaciones claras tuvo Defensa para ampliar la ventaja antes del entretiempo sin olvidar la patriada de Sánchez Miño que se las arregló solo para llegar al área aunque no definió bien en la más clarita del equipo visitante.

Dicen que los goles que no se hacen en el arco contrario, se sufren en el propio. Sino basta con preguntarle a Unsaín que sufrió el empate de Estudiantes a los 9 minutos. Con el cambio táctico, el pincha retomó la pelota y equilibró el partido. Un tiro de esquina le dio la posibilidad a Del Prette para capturar una pelota suelta y estampar el empate. Acostumbrados a siempre jugar con la pelota y no sacar el pie del acelerador, el Halcón no bajó los brazos. A los 25 y con mucha gente en ataque el local llegó al área con pelota dominada y Tripicchio encontró el anticipo de Bou para volver a darle a Defensa y Justicia la ventaja en el marcador. El gol lo mejoró al local que volvió a tener chances. El ex tripero pudo volver a convertir en dos oportunidades, pero las malas ejecuciones dejaban al León en partido, equipo que intentó con más empuje que ideas sobre el final, pero no pudo evitar la caída 2 a 1 y dejar puntos muy importantes en el “Tito” Tomaghello.

Los de Varela llegaron al tercer éxito consecutivo, ascienden en la tabla y llegan a los 24 puntos esperando su próximo partido ante Patronato el martes a las 19. Estudiantes (26) deberá esperar resultados favorables para no caer del tercer lugar de la tabla y se preparará para recibir a At. Tucumán el miércoles dese las 19.

Fotos: Instagram Arsenal y Liga Profesional