Huracán pegó rápido, aguantó y se impuso a Arsenal de Nicolás Castro

Por Julián Ormaechea

Huracán y Arsenal jugaron este sábado su partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo LPF 2021 en duelo de equipos con andar desparejo en el Estadio Tomás Adolfo Duco con la presencia de público local en el marco de la primera jornada en la que se permitía el ingreso de espectadores luego de más de un año y medio por la situación sanitaria.

En el equipo local iniciaron el partido M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, L. Merolla, C. Ibáñez; F. Cristaldo, F. Henriquez, L. Vera; J. Candia, N. Coccaro y R. Cabral. Por su parte, Israel Damonte (ex dt del globo) mandó a la cancha a A. Medina; G. Benavidez, G. Goñi, G. Suso, E. Papa; el ranchero Nicolás Castro otra vez desde la derecha en la formación, pero acomodándose en la izquierda rápidamente), L. Picco, D. Miloc, F. Kruspzky; B. Sepúlveda y N. Mazzola.

Huracán tomó las riendas del partido y en quince minutos le generó muchos problemas a Arsenal. Lastimando por derecha, el globo fue desequilibrante y Coccaro convirtió el 1-0 a los 8 después del envío de Ibañez que encontró a Vera ZS quien envió el centro y el intento de Goñi solo mejoró la posición del delantero uruguayo que rompió el cero con su segunda anotación consecutiva. El local tuvo la pelota y las chances y maniato a un Arsenal que casi no podía cruzar la mitad de cancha. Después del vértigo inicial, Huracán bajó en territorio y el partido se lentificó peleándose en mitad de cancha. Kruspzky y Castro empezaron a tomar la pelota, pero le costaba más esfuerzo poder llegar hasta los últimos metros con peligro. A los 37, Sepúlveda se elevó entre todos después del corner ejecutado por Castro e hizo trabajar a Diaz en la primera situación en la que fue llamado a participar, aunque inmediatamente Picco quedó solo frente al arco después de la habilitación de Benavidez en el mejor momento del Arse en la primera mitad mejorando su relación con la pelota y emparejando el trámite. De hecho, Nico Castro exigió a Díaz en el final del primer tiempo con un soberbio remate.

El cabezazo de Coccaro y la posterior acción de Medina nos introdujo al complemento que empezó con llegadas para los dos conjuntos. Llegaban más los dirigidos por Kudelka pero entre Medina y la defensa se arreglaban para no sufrir demasiado. Las sustituciones y algunas faltas le sacaron ritmo al encuentro en una segunda parte que distaba mucho de los primeros instantes del juego que habían sido más vistosos. Faltaban 17 minutos cuando Damonte hizo sustituciones y sacó al ranchero (por primera vez en varios encuentros). Los últimos minutos no ofrecieron demasiadas situaciones claras, aunque el globo intentó más y llegó al área visitante. Sobre el final un tiro libre de Cristaldo pegó en la base del palo en la última jugada merecedora de mención en un disputado segundo tiempo que no sufrió modificaciones en el marcador.

La derrota significa un retroceso para los dirigidos por Damonte. Después de la victoria ante Lanús, la caída de hoy no solo no le permite salir del fondo de la tabla manteniéndose con 11 puntos sino que además genera muchas deudas desde lo futbolístico al generar muy pocas chances de gol. Deberá cambiar el aspecto para poder enfrentar con mejor ánimo el lunes que viene a Godoy Cruz a las 14.30 en Sarandí por la fecha 15. Momento del campeonato que obliga a Huracán a jugar en Santiago del Estero el viernes a las 16.45 en busca de la tercera victoria consecutiva.

Foto: Instagram Oficial Huracán