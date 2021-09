Podio para Sergio Fredes en Chascomús

En la jornada de hoy se vivió la 2ª fecha del Campeonato Bonaerense de Ciclismo de Ruta, donde se puso en juego el Gran Premio “Ciudad de Chascomús”. Sergio Fredes llegó tercero a la meta en la Categoría mayor, la Elite.

La competencia tuvo lugar en el circuito rutero del perímetro de la Laguna, completando un recorrido de 30 Km.

El ranchero llegó detrás de Cachorro Vivas y Sebastián Tolosa, completando el podio Omar Salim Azzem y el múltiple campeón de Las Flores, Laureano Rosas.

Clasificaciones:

MASTER D 1° Mario Avaca 2° Waldemar Reyna 3° Jorge Filardi 4° Raúl Fondovila 5° Juan Carlos Haedo MASTER E 1° Juan Carlos Haedo 2° Héctor Larghero 3° Mario Duarte 4° Norberto Gutiérrez MASTER C 1° Eduardo Leguizamon 2° Carlos Alberto Piazza 3° Luis Alejandro Sivori 4° Daniel Rodríguez 5° Adrián Pozzoli DAMAS 1° Daniela Jobse 2° Sofía Martelli 3° Aracelli Bureaux 4° Rosina Bertolini 5° Mechy Fadiga DAMAS MASTER 1° Alejandra Aliegro 2° Vero Amati ELITE II Y MASTÉR A 1° Jonatan Moyano 2° Matías Sacucci 3° Claudio Vega 4° Nahuel Sosa 5° Matías González ELITE Y SUB 23 1° Cachorro Vivas 2° Seba Tolosa 3° Sergio Fredes 4° Omar Salim Azzem 5° Laureano Rosas SUB 23 1° William Brun 2° Juan Cruz Gariboldi 3° Federico Nogueira JUNIOR 1° Franco Valentini 2° Braian Galvan 3° Tomas Burgese MASTER B 1° Claudio Esteban Flores 2° Raúl Turano 3° Garrocho Martin 4° Jorge Adrián Sosa 5° Leo Díaz

Fuente y foto: María Elena Arenillas