El Torneo 2021 arranca el 26 de septiembre y Atlético Ranchos debuta visitando a Panoli Argentino

Por Julián Ormaechea

En la jornada del martes y luego de varias negociaciones y discusiones se realizó el sorteo y fixture del «Torneo 90 Aniversario de la Liga Chascomunense» por intermedio del Sistema COMET y con transmisión de la plataforma Zoom.

Por el lado de la Zona Norte, la de 7 equipos, el torneo dará inicio el fin de semana del 25 y 26 de septiembre con estos cruces: El Indio vs Deportivo Chascomús, Nápoli Argentino vs Atlético Ranchos y Tiro Federal vs Unión Vecinal, quedando libre Atlético Chascomús. Cabe aclarar que después de una primera modificación al armado de zonas que se había establecido una semana antes, el tricampeón liguista (Atlético Ranchos) seguirá manteniéndose en la zona de 7 equipos, pero lo que se cambió fue la determinación para el acceso a la segunda ronda recordando que la Zona Norte comenzará una semana antes al contener un conjunto más. Una vez finalizada la fase regular en la que todos los equipos jugarán seis partidos (se repetirán los clásicos en la Zona Sur), se armará una tabla general en la que el que quede primero avanzará directamente a semifinales, esperando los ganadores de los otros tres cruces que se armarán entre los equipos que queden del segundo lugar al séptimo.

En la Zona Sur, la de 6 clubes, la competencia comenzará el fin de semana del 2 y 3 de octubre, teniendo la primera fecha estos duelos: Deportivo Castelli vs El Salado, LeFu Club vs Social de Pila y Belgrano vs Independiente Castelli.

FIXTURE COMPLETO

ZONA NORTE

FECHA 1 – 26 DE SEPTIEMBRE: El Indio vs Deportivo Chascomús, Nápoli Argentino vs Atlético Ranchos y Tiro Federal vs Unión Vecinal. Libre: Atlético Chascomús.

FECHA 2 – 3 DE OCTUBRE: Unión Vecinal vs Nápoli Argentino, Atlético Ranchos vs El Indio y Deportivo Chascomús vs Atlético Chascomús. Libre: Tiro Federal.

FECHA 3 – 10 DE OCTUBRE: Atlético Chascomús vs Atlético Ranchos, El Indio vs Unión Vecinal y Nápoli Argentino vs Tiro Federal. Libre: Deportivo Chascomús.

FECHA 4 – 17 DE OCTUBRE: Tiro Federal vs El Indio, Unión Vecinal vs Atlético Chascomús y Atlético Ranchos vs Deportivo Chascomús. Libre: Nápoli Argentino.

FECHA 5 – 24 DE OCTUBRE: Deportivo Chascomús vs Unión Vecinal, Atlético Chascomús vs Tiro Federal y Nápoli Argentino vs Unión Vecinal. Libre: Atlético Ranchos.

FECHA 6 – 31 DE OCTUBRE: Nápoli Argentino vs Atlético Chascomús, Tiro Federal vs Deportivo Chascomús y Unión Vecinal vs Atlético Ranchos. Libre: El Indio.

FECHA 7 – 7 DE NOVIEMBRE: Atlético Ranchos vs Tiro Federal, Deportivo Chascomús vs Nápoli Argentino y Atlético Chascomús vs El Indio. Libre: Unión Vecinal.

ZONA SUR

FECHA 1 – 3 DE OCTUBRE: Deportivo Castelli vs El Salado, LeFu Club vs Social de Pila y Belgrano vs Independiente Castelli.

FECHA 2 – 10 DE OCTUBRE: Belgrano vs Deportivo Castelli, Independiente Castelli vs LeFu Club y Social de Pila vs El Salado.

FECHA CLÁSICOS– 17 DE OCTUBRE: Social de Pila vs LeFu Club, El Salado vs Belgrano e Independiente Castelli vs Deportivo Castelli.

FECHA 3 – 24 DE OCTUBRE: Deportivo Castelli vs Social de Pila, El Salado vs Independiente Castelli y LeFu Club vs Belgrano.

FECHA 4 – 31 DE OCTUBRE: LeFu Club vs Deportivo Castelli, Belgrano vs El Salado e Independiente Castelli vs Social de Pila.

FECHA 5 – 7 DE NOVIEMBRE: Deportivo Castelli vs Independiente Castelli, Social de Pila vs Belgrano y El Salado vs LeFu Club.