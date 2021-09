Arsenal, de Nicolás Castro, sigue sin ganar pero suma con empates

Por Julián Ormaechea

Arsenal recibió a Colón de Santa Fe en la tarde del martes en el Estadio Julio Humberto Grondona por uno de los partidos de la fecha 11 del Torneo LPF 2021en duelo de equipos con muchas necesidades.

Los dirigidos por Israel Damonte llegaban al partido con una racha de 7 partidos sin victorias en pleno cambio táctico y de juego respecto a la imagen que Arsenal brindaba en cotejos anteriores. Para ello, el técnico mandó al campo de juego a A. Medina; G. Benavidez, G. Goñi, G. Suso, E. Papa; B. Farioli, E. Méndez, D. Miloc, el ranchero Nicolás Castro; M. Belloso y N. Mazzola. Por su parte, Colón tampoco pasa un buen momento futbolístico perdiendo muchos puntos en las últimas presentaciones. Eduardo Domínguez siguió apelando al 4-2-3-1 con L. Burián en el arco; E. Meza, B. Bianchi, R. Delgado, G. Piovi; Aliendro, Lertora; A. Castro, F. Farías, C. Bernardi; y Leguizamón.

Al igual que en muchos de los partidos diputados en la jornada, el primer tiempo tuvo un carácter bastante chato con casi nulas situaciones de gol, aunque se notó un manejo cuantitativo más importante de Arsenal en las llegadas al área. De hecho, a los 21, Castro se metió por derecha, mando un centro bajo y el remate de Mazzola pegó en la mano de Delgado derivando en el penal que el mismo delantero tomó mandándola por encima del travesaño desaprovechando la oportunidad más certera de los del viaducto. Farías no tuvo el balón, Leguizamón no generó peligro y el mediocampo local pudo jugar cómodo, pero sin demasiadas heridas a la defensa de Colón.

El segundo tiempo levantó apenas un poco el nivel de intensidad. Los arcos parecieron vedados ya que los arqueros no se destacaron por grandes tapadas ni tampoco el partido por grandes jugadas. Si se pudo observar que con las modificaciones tácticas, Domínguez intento ser profundo y amplio dándole la posibilidad a Ferreira y Beltrán de ganar en ataque aunque, salvo remates débiles y de media distancia no modificaron el estado de ánimo de la zaga central local. El ranchero Nicolás Castro fue corrido hacia la mitad de la cancha vinculándose más con la pelota e incluso haciéndose cargo de las pelotas paradas e incluso en más de una, Burián tuvo que revolcarse. Sobre el final, Sepulveda no pudo conectar un rebote en el área y Ferreira no fue certero en la definición dejando un nuevo empate para las dos instituciones sin olvidar el remate de Pierotti detenido por Medina.

Son 464 los minutos sin goles para Arsenal llegando al octavo partido sin conocer la victoria, aunque logró volver a sumar un punto (como en las últimas dos presentaciones anteriores). El ranchero Nico Castro y sus compañeros tendrán un duro rival en la próxima fecha, ya que deberán jugar con River el próximo domingo a las 20.15. Prueba más que compleja para poder salir del fondo de la tabla. El último campeón del futbol local jugará el mismo día, intentando romper la racha de 5 encuentros sin victorias, recibiendo a Central Cordoba a las 15:45.

Foto: Instagram Oficial Arsenal