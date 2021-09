Lo que las Legislativas PASO nos dejó

Argentina es un país con mucha inventiva, ingenio y buen humor en muchos aspectos. Y esto lo reflejan en cada oportunidad que pueden. Las Elecciones no son la excepción, y hasta vimos votar a “carpinchos”, “payasos” y el propio “coronavirus” estuvo presente. Sin embargo, General Paz mantuvo la seriedad que tal evento merece, y se vivió una jornada atípica, sin dudas, pero donde reinó la tranquilidad y las buenas costumbres.

Más del 70% del electorado se acercó a los 11 lugares destinados para el sufragio, respetando los protocolos y órdenes impuestas por las autoridades.

Algunos detalles, que claro está, escapan a todos los partidos políticos participantes, y que es pura y exclusiva responsabilidad de la Junta Electoral, es la redistribución de los electores, con el propósito de evitar aglomeramientos. Pero con esta decisión se vieron perjudicados muchísimos ciudadanos. En primer lugar, tal como lo habíamos explicado en otras oportunidades, la Escuela N° 15 había dejado de ser sede, para trasladar la mesa a la E.P N° 16, la cual se encuentra en zona rural, y con camino de tierra. Al mismo tiempo, se conoció la novedad de que la E.P N° 10 no iba a ser más punto de sufragio, y que su mesa se trasladaba a la casi inaccesible E.P N° 26. Esto, finalmente, y tras varias gestiones locales, se pudo solucionar, y finalmente se agregó otra mesa a la E.P N° 4 con estos electores.

Pero el problema no terminó allí, y se verá también en noviembre, ya que la redistribución del padrón implicó cambios de mesa de muchos ciudadanos, lo cual no sería un inconveniente, si no fuera que pese a tener el mismo domicilio que en las elecciones anteriores, los trasladaron a otras localidades del distrito. Así, por ejemplo, gente de Ranchos tuvo que ir a votar a Alegre, a Loma Verde o Villanueva, y viceversa. Ni el propio Delegado de Loma Verde, Marcelo Mendilahatzu escapó de este embrollo, y le correspondió votar en Villanueva.

Nadie puede explicar cómo ocurrió esto, ni por qué no se pudo solucionar antes de los Comicios.

Otra “perlita” que se vivió fue la falta de algunos presidentes de mesa que impidieron el inicio puntual de la jornada, debiendo acudir a otros electores que los suplanten. Pero esto no es lo sorprendente, porque en definitiva en cada elección hay quienes deciden no afrontar la responsabilidad civil que les corresponde; sino que se dio porque dichas personas no habían sido notificadas, y se enteraron recién al momento de acercarse a votar.

Superada esta instancia, noviembre nos espera nuevamente con varias fuerzas políticas como alternativas. El Frente de Todos, el Frente Republicano Federal, NOS, y la alianza “Juntos”, que deberán aunar sus candidatos para conformar una sola lista.

En tal sentido, para las generales, JUNTOS, en General Paz llevará como cabeza de lista a Pedro Luis Gerbelli, seguido por María Lorena Pretti, Juan Ignacio Tobio y María Clara Peñalva, Santiago Agustín Ferrante y María Daniela Castro entre los titulares. Los suplentes serían Martín Cappelletti, Silvia Weiss, Ismael Fernando Márquez y Nadia Viviana Da Silva.

En tanto, para el Consejo Escolar irán Gisele Anahí Saavedra y Juan Pedro Macchi como titulares, y María Catalina Fussi y Luis Alberto Lamarque como suplentes.

Contundente triunfo de Juntos en la 5ta. Sección

Juntos se impuso con holgura en la quinta sección electoral totalizando 360.454 votos en sus dos listas contra los 203.964 de la nómina encabezada por Tolosa Paz. En tanto que en la interna del frente opositor el neurocirujano Facundo Manes obtuvo 194.460 sufragios sobre los 165.994 que consiguió Diego Santilli. En lo que respecta a las candidaturas para senadores provinciales Juntos reunió 356.629 votos contra los 207.935 del Frente de Todos. En este orden también se impuso la lista 3 “Dar el Paso” sobre el candidato del Pro, Alejandro Rabinovich, por más de 26.000 votos. Cabe destacar que Pila fue el único distrito de la sección en donde se impuso el Frente de Todos.