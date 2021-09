Cecilia Cabral: “Yo tengo ganas de cambiar la realidad”

Este 12 de septiembre, el Frente Juntos enfrenta una interna, donde el radicalismo, aliado a otras fuerzas, representa la Lista 3 Dar el Paso. Allí, la figura principal es el neurocirujano Facundo Manes como precandidato a Diputado Nacional, pero además cuenta en su lista como precandidata suplente a Senadora provincial por la Quinta Sección Electoral, a la docente y actual Concejala en General Paz, María Cecilia Cabral.

Aquí nos cuenta parte de sus pensamientos, proyectos, ideas y visiones.

MD: ¿Cómo surgió tu precandidatura?

C.C: Mi candidatura surge por negociaciones que se venían manteniendo hace un tiempo con algunos representantes del norte de la 5ª sección, en donde se pedía o se reclamaba un lugar que, si nos ponemos a pensar, los votos que aportamos en distritos como General Paz, san Miguel del Monte, Pila, Lezama, nunca nos podemos comparar con General Pueyrredón, por ejemplo, Tandil y demás, que también forman parte de la 5ª sección. Entonces, se dio de que había un lugar, un cupo femenino, que si bien no es un cargo expectante como lo he repetido desde el comienzo, es muy importante que el norte de la 5ª sección forme parte de la lista, en este caso en la lista que encabeza Facundo Manes, como el inicio de algo que va a quedarse a futuro, y que nos traerá muchísimas oportunidades para los representantes de estos distritos, si se quiere, más pequeños.

MD: ¿Cuál es tu visión de Facundo Manes?

C.C: Facundo Manes me encanta, me parece que durante la campaña fue creciendo día a día, minuto a minuto, demostrando tener firmeza, tener convicciones claras, y sobre todo tener ganas de querer cambiar la realidad. Creo que, salvando las distancias, es lo que me hace estar orgullosa de pertenecer a esta lista, de estar en su lista, porque para mí también fue un desafío. Si bien yo he militado toda la vida, desde que tengo uso de razón, porque lo hacía mi papá y yo también heredé con mucho orgullo y placer esta pasión por la UCR, pero hoy es un enorme placer y satisfacción pertenecer a esta lista que encabeza Facundo Manes, precisamente por el don de gente. Me parece que lo que hace falta en la Argentina de hoy, para dar este paso del que habla Facundo, para hacer esta revolución del conocimiento, es gente que tenga de cambiar la realidad. Yo tengo ganas de cambiar la realidad. Tengo ganas de que haya un futuro distinto para mis hijos. Siempre digo que yo ya estoy, me voy a jubilar como maestra, porque esa es mi carrera, esa es mi profesión, es a lo que me dedico y amo hacer. La política es algo extra que lo hago con placer y lo hago con satisfacción, pero solamente por el hecho de involúcrame y de no quedarme en mi casa solamente en la queja. Porque pienso que cuando uno tiene la posibilidad, tiene que expresar lo que pienasa, tiene que hacer algo para cambiar la realidad o para apoyarlo, si fuera al revés. Así que estoy convencida que Facundo manes va a hacer una muy buena elección y que va a traer a la Argentina un aire fresco, un aire nuevo, un aire que nos hace falta y que estamos necesitando.

MD: ¿Has recorrido otros distritos de la Quinta Sección?

C.C: No, no he recorrido ningún distrito de la 5ª sección porque mi trabajo me lo impide. No pedí licencia porque hace poco que me reintegré de una licencia por maternidad, y sinceramente había muchas cuestiones que organizar, y en esta oportunidad prioricé mi trabajo, el compañerismo y lo que tiene que ver con llevar adelante dos instituciones como las que estoy a cargo y formo parte del equipo de conducción, así que por eso no me pedí licencia, y estoy llevando adelante esta campaña desde mi lugar de trabajo, y cuando termina mi jornada laboral, me dedico a charlar con gente, a llamar por teléfono a vecinos de otros lugares, a concejalas y concejales de otros distritos, con los que tengo estrecha relación y estamos haciendo lazos para poder fortalecernos de cara a noviembre.

MD: ¿Cómo viene la campaña a nivel local?

C.C: Viene muy bien. Venimos trabajando mucho. El equipo que se ha formado de trabajo, integrado por gente nueva, y por la gente que siempre estuvo poniendo el hombro dentro del espacio, y gente que se sumó en muy buena hora, para esta campaña; pero venimos muy bien, aún no hemos llegado a recorrer todo el distrito, pero falta poco. Creo que entre hoy y mañana, antes de la veda, lo vamos a terminar, pero resaltar sobre todo, y para mí los grandes protagonistas, y por quienes me saco el sombrero minuto a minuto, por nuestros jóvenes que se pusieron la campaña al hombro, aún sin esperar nada a cambio, aun sin saber y conocer, pecando por inocentes, pero realmente es admirable lo que hacen nuestro jóvenes, que por suerte y en buena hora, son muchísimos

MD: ¿Cómo ves a General Paz?

C.C: General Paz es un lugar hermoso, es el lugar que elegí para vivir. Es el lugar que hace 17 años me ha dado muchísimo, sobre todo muy buenos amigos, pero creo que es hora de que General Paz tenga trabajo, que es hora de que General Paz tenga producción, que General Paz tenga crecimiento,. Que crezca a la par de nuestros vecinos, que a veces parecería que nos están dejando muy muy atrás en la huella. Tenemos todo para tener muy buen turismo, tenemos todo para tener empresas que se instalen en nuestra ciudad, y tenemos todo para que nuestros jóvenes puedan quedarse a trabajar acá, a conformar sus familias acá. Tenemos que luchar por eso. Eso es lo que le falta a General Paz, y eso es lo que proponemos nosotros desde nuestro espacio, y lo venimos proponiendo desde el Concejo Deliberante, que muchas veces queda ahí.

Por supuesto que sería importante tener, y por una vez en la historia, la oportunidad de ser mayoría en el Concejo Deliberante. Tener la oportunidad de poder mostrar a todo el distrito lo que tenemos ganas de hacer, lo que pensamos, los proyectos que tenemos, los objetivos que tenemos, las ideas que tenemos y las ganas de que la cosa apunte para otro lado. Como decía anteriormente, de que General Paz crezca, de que General Paz sea un distrito productivo, que piense en el turismo, que piense en los jóvenes, y que sobre todo piense en el trabajo.

MD: Actualmente el HCD tiene paridad, pero el oficialismo cuenta con la mayoría por la presidencia. ¿Confias en que cambie el panorama en diciembre? ¿Qué objetivos y proyectos quedan pendientes?

C.C: Confío en que en diciembre esto realmente va a cambiar, y vamos a tener esa oportunidad, que la gente nos va a dar esa oportunidad, y que va a ser el inicio de un camino de mucho, mucho trabajo, y mucho compromiso del cual estoy absolutamente convencida, y absolutamente dispuesta a afrontar de cara al 2023.