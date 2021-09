Ricardo Chichizola: “Tienen que optar por la nueva mirada del distrito que trae Ariel y el grupo”

Haciendo su debut en el ámbito político local, el Frente Republicano Federal presenta como precandidato a Consejero Escolar a un joven también nuevo en el terreno político, pero con la convicción de perseguir sus ideales.

Ricardo Chichizola, ocupa el primer lugar en esta nómica que lleva como principal referente a Ariel Pernigotti.

MD: ¿Qué te llevó a postularte para el Consejo?

R.Ch: Me buscó Ariel, me comentó y me gustó la idea. Nunca estuve en esto, me creo capaz. Me gusta la idea de que haya nuevos proyectos, nuevas ideas. Creo que es eso lo que hace falta: gente nueva, con cosas nuevas. Gente joven…. Acepté y recibí mucho apoyo que me motivaron a postularme.

MD: ¿Por qué la gente debería votarte?

R.Ch: Creo que tienen que optar por la nueva mirada del distrito que trae Ariel y el grupo; por nuevas cosas, por cambios que son necesarios.

MD: ¿Cómo ves la actual gestión del Consejo Escolar?

R.Ch: En el Consejo Escolar en los últimos años han trabajado en pos de la pandemia. Cuidando los edificios, pero en realidad se ha dedicado el Ministerio de Educación a las clases virtuales por lo cual ha habido poca circulación de personas en los edificios escolares.

MD: ¿Cuáles son las principales falencias que ves en las escuelas?

R.Ch: No sé si realmente son falencias, pero parados bien hoy en el 2021 habría que analizar las necesidades edilicias que hay para el 2023.

MD: ¿Por qué crees que no se han solucionado? ¿Y cuál sería tu aporte?

R.Ch: En adelante hay que empezar a trabajar en los legajos de acuerdo a lo que han presentado los directivos o necesidades que nos están sugiriendo para el futuro de los nuevos grupos estudiantiles.

M.D: ¿Cómo marcha la campaña?

R.Ch: La campaña marcha excelente. Mucho apoyo de la gente. Se han acercado a hablar y apostamos a un distrito diferente!.