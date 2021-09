Marcelo González: “Los ciudadanos tienen ganas de que los escuchen y de que no les mientan”

El Frente Juntos se presenta en los próximos comicios del 12 de septiembre con dos listas. En el caso del Frente Juntos por General Paz, representado mayoritariamente por la Unión Cívica Radical, en coalición con otras fuerzas políticas, ubica a Marcelo “Tití” González en el primer lugar de la nómina de precandidatos a Consejeros Escolares, y es por ello que se sumó a nuestra propuesta, respondiendo un breve cuestionario para conocer su visión, aspiraciones y anhelos.

MD: ¿Qué te llevó a postularte para el Consejo?

M.G: Hace 4 años me sumé al espacio para aportar mi granito de arena sin ningún tipo de ambición. En 2019 el espacio me lo propuso y acepté. En esta oportunidad me propusieron para Concejal y dije que prefiero el Consejo Escolar, que desde ahí puedo aportar más.

MD: ¿Por qué la gente debería votarte?

M.G: Porque no vivo de la política, por honestidad, sacrificio y compromiso.

MD: ¿Cómo ves la actual gestión del Consejo Escolar?

MG: Aburguesada. Solo realizan tareas administrativas.

MD: ¿Cuáles son las principales falencias que ves en las escuelas?

M.G: La principal es que no visitan las escuelas. Faltan relevamientos, falta control de las obras, falta gestión de proveedores, faltan proyectos innovadores.

MD: ¿Por qué crees que no se han solucionado? ¿Y cuál sería tu aporte?

M.G: Porque los Consejeros no salen del Consejo Escolar. Mi aporte sería hacer esas tareas que faltan, si es necesario, agregando horas de mi trabajo.

M.D: ¿Cómo marcha la campaña?

M.G: Muy bien. Vemos que los ciudadanos tienen ganas de expresar su descontento con la actual gestión en todos los rubros. Tienen ganas de que los escuchen y de que no les mientan. Se nos complica un poco porque todos los candidatos vivimos de nuestro trabajo y esfuerzo, y no nos pagan para hacer campaña. Aun así, tratamos de hacernos los tiempos para salir a visitar a la gente.