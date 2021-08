La Mesa Local volvió a reunirse y debatió sobre la “Comunicación”

El cuarto encuentro de la Mesa Local intersectorial tuvo lugar en la mañana de hoy, proponiendo como temática la comunicación de los temas referidos a la violencia machista, lenguaje inclusivo y sexualidad, entre otros.

La reunión se desarrolló una vez más mediante la plataforma Meet, donde la Psicopedagoga Rocío Larroudé, integrante de la Dirección de Género y Diversidad Sexual, fue la mediadora de una charla donde cada uno de los participantes expuso su mirada sobre este tema, planteado a través de la visualización de un video en donde se ponía de manifiesto el tratamiento de los medios masivos de comunicación ante determinadas problemáticas, cuestionando acciones, minimizando hechos violentos y revictimizando.

Frases como “¿vos le hiciste algo para que te pegue?”, “no es mujer”, “Inevitablemente iba a terminar mal por cómo es ella”, “¿Cómo iba vestida?”, dichas por conductores formadores de opinión y con enorme alcance a la sociedad invitan a reflexionar, y replantearse.

“Por ahí hablamos de los medios de comunicación como responsables de emitir mensajes, (pero asumir) también nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas en replicar esos mensajes, en compartirlos en las redes sociales”, planteó Larroudé, es una necesidad.

Este planteo sirvió como disparador para la búsqueda de soluciones, incluyendo las experiencias vividas en diversos ámbitos. Desde educación se reconoce que se trabaja a través de la ESI (Educación Sexual Integral) en el fortalecimiento de los conceptos de diversidad o inclusión, que no pueden ser absorbidos completamente por los alumnos si no se incluye/comparte con el ámbito familiar.

Por otro lado, surge la necesidad de inculcar y consolidad el respeto ante lo diferente, lo no aceptado o practicado por uno. En este sentido, surge como disparador el lenguaje inclusivo, como nuevo método de comunicación, que no solo no es aceptado por una gran parte de la sociedad, sino que se agrede, estigmatiza o denigra a quien lo utiliza. Este mismo concepto puede ser trasladado a cualquier otro ejemplo, pero sirve como puntapié inicial de un debate sobre la necesidad de los medios, y de la comunidad en general, de ser tolerantes y respetuosos de las decisiones y necesidades que tiene el otro como individuo, y su derecho a expresarse sin censuras o cuestionamientos, siempre y cuando claro está, esto no afecte a los demás.

Dando un marco a lo planteado, desde la Dirección de Género se elaboró un PDF que habla sobre la violencia simbólica y mediática, buscando un camino “hacia una comunicación inclusiva, con perspectiva de género, y respetuosa de las identidades de género no binarias y el colectivo LGBTIQ+”

Violencia simbólica como todo discurso que conlleve “patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

Violencia mediática atañe a “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres/lgtbiq+ o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad, construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualdad y generadores de violencia por razones de género

El rol de los medios de comunicación

Los medios de comunicación son poderosos actores sociales, políticos, económicos y culturales, los cuales actuan como productores, reproductores y transmisores de valores, estereotipos, significados y del sentido común, a la vez que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.

Se consideran que existen tres modalidades predominantes de violencia simbólica en los medios de comunicación: invisibilización, estereotipación y maltrato.

Hacia una comunicación responsable

Reflexionar acerca de las representaciones mediáticas permite reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y son construidas por la realidad social. De este modo, y con el fin de consensuar buenas prácticas de comunicacion ponemos a consideración una serie de consideraciones que tiene como objetivo promover una comunicación más inclusiva, con perspectiva de género, y respetuosa de las identidades de género no binarias y el colectivo LGBTIQ+.

Incorporar la perspectiva de género constituye una herramienta imprescindible para entender y contextualizar la información que se produce y difunde, a la vez que puede colaborar en la modificación de las estructuras patriarcales. La inclusión de conceptos como el de transversalidad de género conforma una práctica deseable para una comunicación responsable, como lo es también para el avance hacia la igualdad y la equidad real.

Evitar incurrir en mensajes que conlleven a la estereotipación y la estigmatización de las mujeres/ LGTBIQ+ a través de la asignación de patrones, roles y/o ciertas características físicas, así como la representación de las mujeres a través de su cuerpo o sus características físicas y su consecuente cosificación.

Fomentar una comunicación inclusiva que reconozca las diversidades corpóreas y las distintas identidades de género, y promover diferentes modelos de mujeres y varones, ya que no existe una única forma de ser mujer o varón.

Incluir a las mujeres como voces calificadas en las distintas áreas en el momento de opinar sobre temas abordados históricamente por varones, ya sea en entrevistas o documentales.

Difundir la línea nacional gratuita 144 de contención, información y asesoramiento que funciona todos los días, las 24 horas y en todo el país.

Prescindir de la mención de detalles innecesarios y/o que pudieran resultar escabrosos y espectacularizantes cuando se brinde información sobre mujeres y aquella vinculada a femicidios, delitos sexuales, explotación sexual y/o trata de personas o violencia de género. En este sentido, es pertinente evitar comentarios estigmatizantes o que conlleven a la revictimización de las víctimas.

Evitar exhibir fotografías de las mujeres víctimas en situaciones sexuales, íntimas o de desnudez en delitos como el grooming, entre otros.

Omitir contenidos que conlleven a la cosificación de las mujeres en el marco de estrategias de marketing.

Incorporar en los equipos de trabajo, elencos, etc., a personas transgénero, transexuales y travestis para dar cumplimiento al cupo trans.