Central goleó a Arsenal que tuvo la vuelta a la titularidad de Castro

Por Julián Ormaechea

Rosario Central recibió a Arsenal en el Estadio Gigante de Arroyito en la tarde de este miércoles en un duelo de equipos muy necesitados siendo los peor ubicados de los 26 integrantes del Torneo LPF 2021.

El equipo de Christian “Kily” González salió a la cancha con J. Broun; D. Martínez, F. Almada, G. Ávila, L. Blanco; D. Zabala, E. Ojeda, L. Ferreyra; M. Covea, L. Gamba y M. Rúben. Por su parte Israel Damonte en su segundo partido en el banco de suplentes del equipo de Sarandí paró a D. Sappa; G. Benavidez, J. Navas, E. Méndez, E. Papa, el ranchero Nicolás Castro que volvía a la titularidad después de 3 partidos; V. Larralde, L. Picco, A. Antilef; A. Ruiz y G. Belloso.

El conjunto local fue una ráfaga durante el primer tiempo y vapuleó a Arsenal madrugándolo en el resultado ya que a los 8 minutos luego de la buena combinación por la derecha y con el centro hacia Gamba, este último definió cómodo para el primer gol del partido y además volvería rápidamente a anotar ya que dos minutos después volvió a recibir solo ante las facilidades otorgadas por el fondo del Arse estableciendo de cabeza el 2 a 0. Ante esta complicada situación, los dirigidos por Damonte en vez de recuperarse siguieron mostrando muchos errores en el y en la marca. En el primer cuarto de hora, el canalla ya había llegado al tercer tanto debido a un muy flojo rechazo de Picco aprovechado por Marco Rúben. Como si esto fuera poco, un eficaz equipo local se hizo de la pelota y anotó el cuarto tanto con muchos espacios ante la pasividad del visitante. Gamba con una exquisita definición logró el hattrick para desmotivar definitivamente a los de Sarandí.

El segundo tiempo pareció estar de más, los patrones futbolísticos no cambiaron demasiado, aunque hubo una merma en la intensidad de Central que tenía el partido asegurado con lo realizado en los primeros 45 minutos. Incluso hubo alguna chance interesante para Arsenal justificando la presencia de Broun en el partido que parecía no tener actividad en el encuentro por la poca relación de los jugadores del conjunto del Viaducto con el ataque. De hecho, la impotencia por el momento se materializo en la mala entrada de Ortiz sobre Ferreyra que produjo la expulsión del “marciano” a los 33 minutos de la segunda parte siendo la última jugada relevante del encuentro.

No es para nada bueno el presente de Arsenal (5 puntos) que más allá de la llegada de Damonte como responsable táctico del conjunto de la Zona Sur del conurbano que sigue último en la tabla y en los últimos dos partidos ha sufrido 7 goles. Necesitará si o si ganar el próximo domingo frente a Defensa y Justicia para que no se le complique no solo el futuro del campeonato sino también su posición en la tabla de los promedios del descenso. Rosario Central pudo volver a sumar de a tres y tendrá que viajar a Santiago del Estero el domingo a las 15.45 para jugar frente a Central Córdoba.

Foto: Instagram oficial Arsenal