“El frente JUNTOS aprendió de esos errores, y pretendemos no volver a cometerlos”

Así lo aseveró la Senadora Flavia Delmonte en su visita a Ranchos.

Unión Cívica Radical de General Paz recibió la visita de la senadora Flavia Delmonte y la Diputada Provincial Melisa Greco. Luego de reuniones con los representantes locales y una pasada por Bomberos Voluntarios, recibieron a la prensa junto a los precandidatos a Concejales Juan Ignacio Tobio y María Clara Peñalva, a Consejero Escolar Marcelo González y a Senadora por la quinta sección, Cecilia Cabral.

En el marco de la campaña electoral, con miras a las elecciones Legislativas del 12 de septiembre, las legisladoras se acercaron a la sede partidaria para compartir sus experiencias y acompañar a los precandidatos.

“Nos complicó mucho el tema sanitario, extrañábamos estar en contacto con la gente, escuchar de boca de los vecinos cuáles son sus necesidades, sus visiones, sus frustraciones… es casi imposible para un legislador poder crear las leyes que beneficien a una comunidad si no sabemos de boca de ellos lo que les está pasando”, reflexionó Delmonte. En ese contexto destacó el rol de los concejales y referentes locales, con quienes mantienen un contacto permanente.

En su paso por Ranchos, se acercaron al cuartel de Bomberos, institución que elogiaron no solo por su función dentro de la sociedad que “es más que visible y loable – destacó Delmonte-, sino por, nosotros recorremos muchos distritos y siempre o casi siempre eligen llevarnos a ver esa institución, pero es la primera vez que vemos una comisión directiva compuesta casi en su totalidad por mujeres (solo un hombre la integra). Si bien ellas generan el consenso que se necesita, están las mujeres en la toma de decisiones, y no pasa nunca. Incluso nos pasa que hay mujeres dentro del cuerpo activo pero no les autorizan la participación en las CD, entonces para nosotras es un mimo al alma”

“Somos feministas y si bien hay que reconocer que se avanzó un montón, sigue siendo un ambiente muy machista”, acordó la Senadora. Llevando esta visión a la política, donde la mujer ha ganado su espacio, logrando la paridad en la confección de las listas, se sigue manteniendo en muchos casos (el de la UCR es un claro ejemplo) donde son los hombres quienes encabezan esas nóminas. En ese sentido, Greco expresó que “sin dudas falta muchísimo para avanzar en lo que se llama la igualdad sustantiva de oportunidad, la ciudadanía política de mujeres, y va a venir esa discusión en lo que es las diversidades también. Si bien tenemos Ley de paridad, la mujer en la toma de decisiones y en el ejercicio de poder compartido con los hombres, todavía sigue con un retraso. Todavía las mujeres están ligadas a áreas sensibles (desarrollo social, cultura, educación). El caso de Flavia en la Comisión de Pymes, comercios y turismo es casi excepcional”, considera.

“En las nuevas reglas del juego en cuanto a las PASO dentro de JUNTOS se ve más hombres encabezando las listas para Concejales e incluso para Senadores, y eso habla de que todavía falta un poco de madurez más allá de esta Ley de Paridad. Todavía nos falta caminar mucho más, pero sin estas herramientas sin dudas seguiría siendo para atrás y no para adelante”

La UCR volvió a presentarse a una elección con la Lista 3, llevando como su primer candidato a Diputado Nacional al neurocirujano Facundo Manes. “Para los radicales es un momento muy decisivo. A mí me emociona –continúa Delmonte-, y es una apreciación muy personal, pero creo que todos van a compartir, llegar al comité y escuchar a viejos radicales que nos dicen que hoy viven las mismas emociones que vivían en el ’83 cuando nos estábamos debatiendo la vuelta a la democracia. (…) Somos un partido con 130 años de historia que a su vez se ha aggiornado, y han tenido la amplitud de darse cuenta lo que este frente y la actualidad política está necesitando. Esta no es solo una lista radical, a nosotros nos están acompañando integrantes del PRO, Progresistas, está Margarita (Stolbizer) con todo el GEN, están peronistas históricos (…), es un momento para nosotros muy importante, y más allá del resultado, tienen que estar seguros que esta PASO va a servir para consolidar y fortalecer aún más el frente JUNTOS. Estamos convencidos que Facundo Manes es el mejor candidato para enfrentar al kirchenerismo, y por eso estamos todos alineados detrás de ese proyecto (…) Es un momento de mucha esperanza y mucha ilusión”, aseveró Delmonte.

Consultadas acerca de cómo atraer los votos extrapartidario, Greco sostiene que “ya la misma conformación de la lista, el propio Facundo Manes, que viene a traer un aire nuevo, porque es un distinto. Si bien el radicalismo es el eje centro o la columna vertebral de esta lista, lo que refleja es la diversidad, sobre todo de voces, de ideas…, porque está compuesta no solo por gente que militamos activamente dentro de un partido político sino por nuevos actores que se incorporan, nuevas voces que en su vida han practicado la política en distintos ámbitos, y no necesariamente la política partidaria. Creo que la misma lista incentiva y nos habla de esta nueva vocación de servicio que siempre se tuvo que tener dentro de la política. Lo mismo pasa a nivel local con esta lista que encabeza Rulo, son nuevas personas en la política, pero sobre todo son vecinos y ciudadanos de a pie comprometidos con su realidad, que es la realidad de los vecinos que transitan día a día en Ranchos, y así pasa a nivel provincial y a nivel nacional”

“Se está generando este sentimiento de una nueva esperanza, porque los argentinos, los bonaerenses, necesitan volver a creer en las oportunidades posibles, sobre todo en una visión de futuro posible”, agregó Melisa Greco.

Haciendo una autocrítica sobre el pasado gobierno de Macri y Vidal, Delmonte afirma que “notoriamente no hicimos las cosas bien, por algo se perdieron las elecciones de 2019. Después sabemos también cuál era la relación del PRO y el radicalismo hasta el 2019 y cómo todo comenzó a replantearse y fue evolucionando del 2019 a la actualidad. Nosotros, como radicales, los hemos acompañado mucho, pero que hayamos acompañado no significa que hayamos estado de acuerdo en absolutamente todas las decisiones que se tomaron, hubo algunas medidas que el radicalismo levantó bandera, se plantó y les dijo ‘muchachos este no es el camino’. (…) Esos errores también reconocemos que no hay que volver a repetirlos, y acá estamos. El frente JUNTOS creo que aprendió de esos errores, y obviamente pretendemos no volver a cometerlos, por eso acompañamos a Facundo Manes con la convicción de que este es el camino correcto”.

PALABRA DE LOS LOCALES

Los precandidatos de General Paz hicieron una reflexión sobre estas elecciones legislativas venideras, agradeciendo en primer lugar cada uno de ellos la visita y el “constante acompañamiento” de las legisladoras y el frente en su conjunto.

María Clara Peñalva, quien ocupa el segundo lugar en la lista fue la primera en tomar la palabra, alegando que “para nosotros es un mimo que haya venido este equipo de trabajo a visitarnos, y a escucharnos. Es un impulso que necesitábamos a nivel local saber, más allá de que ya se venía trabajando con las chicas presentes en los distritos, saber que seguimos en la misma situación y que todavía hay muchísimo más para trabajar juntos para adelante. La lista de Ranchos se caracteriza porque somos bastante distintos también entre nosotros, porque tenemos diferentes orígenes, diferentes profesiones, diferentes recorridos, y creo que eso es una mirada que queremos que a la gente le llegue: la diversidad. Que las personas tengan la confianza de contarnos qué les pasa, lo que necesitan, y que nosotros podamos representarlos de la mejor manera, teniendo empatía con las personas pudiendo aprender, comprender y hacer el diagnóstico acertado en base a las necesidades y las cuestiones que son de fondo, que es lo que la gente está esperando, que uno en algún momento a través de la gestión, a través del trabajo, del consenso, dar una respuesta. Es una legislativa, nosotros no vamos a poder darles absolutamente todas las respuestas, pero sí vamos a poder trabajar y monitorear el trabajo del Ejecutivo para que las cosas vayan saliendo y empujar a la dirección que queremos darle a este distrito”.

“En sintonía con lo que dice Clara, realmente hemos conformado una lista que realmente pretende mucho”, sintetizó Rulo Tobio.

“Quizás hoy se presente una lista para competir o presentarse a unas PASO, una interna que tenemos en el Frente Juntos, pero realmente se conforma con una mirada más allá de esta elección, y diría más allá de las Generales. Estamos aspirando a ganar la elección para llegar a la presidencia del Concejo Deliberante. Hoy hay paridad en el Concejo (6 oficialistas y 6 de oposición), y sabemos que eso ya no alcanza, porque más allá de tener un poder como es no dar quórum para poder presionar, nunca lo hicimos porque sentimos que tenemos que ir y discutir los temas; pero hoy con el voto del presidente logran la mayoría y hay muchas cosas que no prosperan. Sentimos que desde la oposición, si tuviéramos la presidencia del Concejo, podríamos ser una oposición constructiva, y quizás muchos proyectos que van quedando en el camino puedan prosperar en beneficio de la comunidad”, analizó el actual Concejal y precandidato.

“El objetivo mayor es ganar esta elección, y si se da ese objetivo en el 2023 vamos a ser gobierno indefectiblemente. Si no se da el primer objetivo, vamos a luchar para ser gobierno de todas maneras, como siempre lo hicimos, pero se allanaría más el camino. No es una cuestión de ganar por ganar, queremos llegar a la intendencia para hacer las cosas que a la gente le preocupa, que se sientan representados por nosotros. Hay un montón de cosas como las diferencias, el asistencialismo, la falta de trabajo… son muchas cosas que solo lo vamos a lograr si somos el Ejecutivo. Ser el Legislativo no es fácil”, sentenció Tobio.

Marcelo ‘Tití’ González encabeza la lista de consejeros escolares, y pese a tener escasa ‘antigüedad’ dentro de la política, se muestra expectante ante estas elecciones, reconociendo que tal vez sea su primera y última participación en una lista.

Agradeciendo a las visitas, sostuvo que “van a ser nuestra fuente de consulta, donde vamos a ir a buscar apoyo”

“En la lista tenemos una pluralidad, diversidad similar (a la de la provincia y nación), y muchos de nosotros no venimos de la policía. Yo hace cuatro años que milito, y quizás sea mi último intento, y si tengo la suerte de llegar, cumpla mi mandato y no aspire a otro cargo más, entonces esto demuestra que lo que nosotros queremos es cambiar las cosas que se están haciendo muy mal”, cerró González.

Cecilia Cabral es actualmente Concejal y precandidata a Senadora ocupando el primer lugar entre los suplentes. “Tenemos un grupo (provincial) en donde intercambiamos ideas y proyectos, y desde que pertenezco a ese grupo es como que crecí, y aprendo. Está buenísimo… Ayer hice una consulta en plena comisión y en tres minutos tenía 25 respuestas de 25 distritos diferentes, y para mi esa es una puerta que se abrió gigante. Hoy ocupo un lugar en la lista, recontrarequete feliz de estar ahí, aunque no es un cargo expectante yo estoy feliz, orgullosa y lo luzco como si fuera un trofeo que me gané, re importante, porque realmente me encanta formar parte de esta lista con facundo, con Flavia, con todos, y obviamente con mi equipo local que estoy recontra orgullosa”, declaró.

“Clari (Peñalva) dijo en un momento que esto se trata de construir, y yo soy una aguerrida radical y soy la que más confronta con el resto por tener esta pertenencia radical tan afianzada (…), pero también entiendo que es necesario sumar a otra gente y que es importante, y así como hoy la tenemos a Clari, lo tenemos a Fernando (Márquez), que son personas tan valiosas2, elogió.

Un párrafo aparte destinaron a la juventud de la UCR que trabaja codo a codo para la campaña.

Entrevista completa: