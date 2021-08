El Frente de Todos presentó a sus precandidatos

Con miras a las próximas elecciones legislativas del 12 de septiembre, el Frente de Todos de General Paz realizó la presentación oficial de sus precandidatos a Concejales y Consejeros Escolares.

La cita fue en el predio del Club de pesca y Náutica ubicado en la Laguna de Ranchos, en donde se invitó por cuestiones sanitarias, solamente a funcionarios, familiares y allegados de los precandidatos, y a los medios de prensa.

En la oportunidad, todos los integrantes de la lista del oficialismo tuvieron su momento para hablar, presentarse y dar a conocer sus propósitos y anhelos.

El momento de la oratoria fue iniciado por el presidente del Partido Justicialista, Martín Salas, quien aseguró estar “muy contento y orgulloso por la lista, con precandidatos que no solo representan a las distintas localidades de nuestro distrito, sino que representan a distintos sectores de la comunidad”. Tampoco faltó la ocasión para elogiar la gestión que viene llevando adelante el Intendente Juan Manuel Álvarez, pese al contexto de la pandemia: “muchísimos distritos quisieran igualar la gestión que ha hecho el Intendente Álvarez”, sostuvo, y felicitó.

La actual Concejala y Presidenta del HCD, Dra. Ayelén Borda es precandidata a Senadora Provincial por la quinta sección electoral, en tal sentido expresó que es “un gran orgullo, responsabilidad y compromiso poder representar a la quinta sección electoral, pero principalmente es un orgullo poder acompañarla a Ana (Clara Álvarez), a Juan (Manuel Álvarez) y a cada una de las precandidatas y precandidatos en estas elecciones a nivel local”.

“Desde esta elección vamos a definir qué proyecto de país queremos, vamos a elegir si nos queremos quedar con ese proyecto de país de la timba financiera, ese que se enriquecían unos pocos, pero que se empobrecía el pueblo argentino, ese que eligió pasada la pandemia perturbar, molestar, eligió odiar, pero fundamentalmente eligió mentir… O nos queremos quedar con este proyecto de país que vino a acompañar y cuidar la vida de cada uno de nosotros, que se hizo cargo de una pandemia entendiendo y pensando que los últimos tenían que ser los primeros (…)”, inquirió, ejemplificando con obras y acciones impulsadas en las distintas áreas nacionales, provinciales y municipales.

A nivel local, los precandidatos representan las más variopintas ramas de la sociedad, donde profesionales, productor agropecuario, docentes, técnicos, y comerciantes, así como también de las distintas localidades que componen el Distrito de General Paz, fueron convocados para integrar esta lista, que encabeza Ana Clara Álvarez para el Concejo Deliberante, y María Elena “Meri” Morelli al Consejo Escolar.

Precisamente Morelli fue una de las sorpresas de estas elecciones, ya que siempre se la vinculó con Defensa Comunal, incluso supo ser secretaria de Bloque años atrás. Y esa sorpresa no solo se dio en el común de la sociedad, sino en ella misma, quien asegura que “yo no me esperaba este ofrecimiento para formar parte de la lista (…) al principio sentí sorpresa, pero después dije ‘por qué no, porque no participar viendo las escuelas desde otro lugar’”, contó.

“A lo largo de mi carrera, 20 años que tengo de antigüedad en la docencia, he estado en Loma verde, Villanueva y acá en el pueblo, y veo que el Estado acompaña a la educación. (…) Me quiero sumar a este espacio, y agradezco muchísimo esta oportunidad porque también me hace crecer muchísimo en mi carrera”, agregó.

La Dra. Ana Clara Álvarez cuenta con una larga militancia y experiencia en el HCD, iniciando su carrera política de la mano de Juan Carlos Veramendi (ausente por ser contacto estrecho de un caso sospechoso de Covid). Sin embargo, considera que en esta nueva etapa la encuentra con una nueva visión, mentalidad y madurez, pero con las mismas ganas de trabajar.

Un párrafo especial le dedicó a la Juventud de su partido: “Con la Juventud Peronista aprendí que podemos idear, que podemos proyectar, y que por sobre todas las cosas podemos cumplir nuestros proyectos que finalmente se hicieron realidad”.

A través de su función en la Anses, siendo Jefa de la oficina local ve una realidad que “me permite vivir con los pies sobre la tierra, ver la problemática diaria, y llegar a cada vecina y cada vecino con una solución posible”. “Es un organismo que amo profundamente, los que me conocen sabe el por qué…Anses es un organismo que acompaña la vida de las personas desde el seno materno, antes del nacimiento, hasta el fallecimiento. Acompaña la vida de cada persona en cada situación, laboral, de vulnerabilidad, y nos permite a quienes trabajamos en Anses y que tenemos ese sentido de pertenencia, ser parte de cuando les podemos cambiar aunque sea un poquito la vida a cada una de las personas”, destacando además la importancia que tuvo el ente durante esta pandemia. “Solo en el Distrito de General Paz, como inversión extraordinaria, Anses abordó $ 115.000.000 en un año, y una inversión corriente de $ 74.7 millones, lo que significa que Anses se puso al hombro la pandemia”, aseguró Álvarez.

Dando cierre al acto, el principal referente del partido, el Intendente Juan Manuel Álvarez, visiblemente emocionado y conforme con la lista creada, agradeció en primer lugar a las familias que los acompañan en este proceso, a sabiendas de los desafíos que ello conlleva, haciendo una mención especial a su propia familia y la de sus funcionarios.

“Es una lista que podría denominar heterogénea, amplia, diversa, con representación de cada una de las localidades, con gente de distintas edades, compañeros que son militantes de hace muchos años y vecinos que tal vez son independientes y se suman. Una lista que en su gran mayoría, es tal vez la primera vez que conforma una lista, pero que es una lista que creemos es el reflejo de la sociedad que vivimos hoy: una sociedad amplia, diversa y heterogénea”, reafirmó Álvarez, acotando que “estamos orgullosos de la lista que vamos a ofrecer y poner a consideración del voto popular”.

Lista de Precandidatos:

CANDIDATOS A CONCEJALES TITULARES: 1 – Ana Clara Álvarez 2 – Juan Manuel Porcel de Peralta 3 – Natalia Jaimerena (Villanueva) 4 – Franco Raffone 5 – Paola Maggi 6 – Hugo Ghilini CANDIDATOS A CONCEJALES SUPLENTES: 1 – Valeria Tellechea (Loma Verde) 2 – Juan Esteban Blanco 3 – Tamara Gallo 4 – Oscar “Pollo” Busato CANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES: 1 – Morelli, María Elena 2 – Damián Novelino CANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES: 1 – Paula Barrera 2 – Hugo Cabrera