ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.
MATERIALES SOLICITADOS:
- ROPA DE TRABAJO
- MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).
- COLOR AZUL
- CON LOGO COOP (SEGÚN DETALLE A CONVENIR).
- EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES
- 1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD.
Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES (para uso dieléctrico).
CANTIDAD A APROVISIONAR:
- 46 CAMISAS
- 46 PANTALONES
- 25 ZAPATOS DE SEGURIDAD.
- LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR EN 2 VERSIONES:
– ROPA STD
– ROPA CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS PANTALON Y CAMISA.
PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS MIERCOLES 18 DE AGOSTO 2021 13:00 hs.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
CONCURSO DE PRECIOS
ROPA DE TRABAJO
PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.
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