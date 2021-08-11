CONCURSO DE PRECIOS ROPA DE TRABAJO

ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.

MATERIALES SOLICITADOS:

  • ROPA DE TRABAJO
  • MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).
  • COLOR AZUL
  • CON LOGO COOP (SEGÚN DETALLE A CONVENIR).
  • EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES
  • 1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD.
    Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES (para uso dieléctrico).
    CANTIDAD A APROVISIONAR:
  • 46 CAMISAS
  • 46 PANTALONES
  • 25 ZAPATOS DE SEGURIDAD.
  • LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR EN 2 VERSIONES:
    – ROPA STD
    – ROPA CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS PANTALON Y CAMISA.

PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS MIERCOLES 18 DE AGOSTO 2021 13:00 hs.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
CONCURSO DE PRECIOS
ROPA DE TRABAJO
PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.

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