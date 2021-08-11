CONCURSO DE PRECIOS PINTURA Y ARREGLOS EDIFICIO CERTEL

ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ
TRABAJOS A REALIZAR:
*PINTURA GENERAL EN EDIFICIO (en mampostería y aberturas).
*LIMPIEZA DE TEJAS
*REPARACIONES MENORES EN ALERO DE ENTRADA.
*REPARACIÓN DE REBOQUES (interior/ exterior / galpón)
*TECHO DE CHAPA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
MATERIALES A CARGO DE LA COOPERATIVA.
EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON SEGUROS SEGÚN NORMATIVA.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DURANTE EL TRABAJO.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 30 DIAS MÁXIMO.
PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS VIERNES 20 DE AGOSTO 2021 13:00 hs.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
-CONCURSO DE PRECIOS
-PINTURA Y ARREGLOS EN EDIFICIO CERTEL
-PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.