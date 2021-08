Avanzan las reuniones para lograr un torneo interclubes de Tenis

A través de la Liga regional de Tenis se informó que se llevó adelante una nueva reunión cvon el propósito de conformar un Torneo Interclubes.

La última reunión informativa tuvo lugar el día sábado con representantes de IFC Castelli, mientras que para el próximo viernes 13 de agosto se aguarad un nuevo encuentro.

La cita está prevista para las 20,30 hs, en donde se llevará a cabo “una reunión para ultimar detalles reglamentarios”, explicaron.

“Ya están convocados representantes de Lezama Tenis, Sub Comisión de Tenis Club Atlético Chascomús, Puerto Chascomús, Tenis Ranchos, Bunker Tenis, Sub Comisión de Tenis Independiente Futbol Club de Castelli y Sub Comisión de Tenis del Club Deportivo Chascomús”, detallaron.

Fuente: LRT