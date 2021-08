Estela Díaz presentó el libro “Ellas no fueron contadas” que recopila los relatos ganadores del concurso

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz visitó el municipio de General Belgrano donde inauguró, junto al intendente Osvaldo Mario Dinápoli, el mural en el puente ubicado en el ingreso de la ciudad y presentó el libro “Ellas no fueron contadas” en el Teatro Español.

En su arribo a la ciudad de General Belgrano, Estela Díaz, inauguró el mural que es parte del premio obtenido por María Laura Flores en la primera edición del concurso “Ellas no fueron contadas”. La autora de “De barro y agua” que cuenta la historia de La Baguala obtuvo el primer premio compartido que incluye la realización del mural evocando la imagen de la protagonista del relato. Se trata de Eulogia Sierra, una mujer que rompió con los mandatos de su tiempo en el siglo XIX en General Belgrano. Su fotografía es el punto de partida de la ilustración de Pierina Di Lascio que se transformó en mural.

“El Estado tiene que favorecer estas posibilidades de recuperar lo colectivo, reconstruir nuestra historia, identificarnos en esto que somos, nosotras también somos Baguala” señaló la Ministra durante la presentación. Destacó la importancia de “hacer visibles aquellas historias que no fueron contadas, que se susurran. Hoy las destacamos poniéndolas en valor desde una convocatoria. Hace pocos años que se empieza a recobrar una historiografía que pone en valor el papel que hemos tenido las mujeres en la construcción de nuestros pueblos”.

En tanto, el intendente Dinápoli señaló: “Para nosotros es un orgullo. Tres belgranenses se destacan en esta iniciativa, tres belgranenses que han caminado nuestras calles, que se han preparado y tienen hoy el honor de ser premiadas, así que para ellas mis felicitaciones”.

La muralista Gisela Zabalza se refirió al proceso de realización junto al equipo de artistas integrado por Brian Nahuel Soto, Simón Jatip, Jennifer Acosta, Ana Suárez, María Julia Victorel, Enrique Queirós y Pablo Mulemeller y expresó: “Quiero agradecer al Ministerio por darme esta oportunidad y a Laura, porque gracias a ellas pudimos concretar este mural, y también a los artistas que me acompañaron y que fueron parte de este proyecto que empezamos en marzo y pudimos concretar”.

La titular de la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales Lidia Fernández en referencia al programa de muralismo “Ellas no fueron pintadas”: “Buscamos en cada recóndito lugar de la provincia de Buenos Aires los talentos de esas muralistas mujeres y de la diversidad que están opacadas, ocultadas o que no participan en proyectos o en estos eventos, en un trabajo que articuló a tanta gente, tantas artistas, tantas historias. Visibilizar esto requiere mucho trabajo”.

Más tarde, la ministra Estela Díaz presentó el libro “Ellas no fueron contadas” en el Teatro Español: “Nutrimos la concepción de un Estado solidario, cercano, transparente, accesible y un proyecto nacional, popular, inclusivo y feminista. Es la perspectiva para la que hemos sido convocadas en el proceso de construcción de este Ministerio” indicó.

“El libro recupera figuras y personas importantísimas de nuestra historia bonaerense, que ahora tienen un lugar donde son nombradas, dibujadas y recreadas” agregó la Ministra en la presentación, en la que junto a María Laura Flores, autora ganadora de la primera edición del Concurso, firmaron y entregaron ejemplares del libro editado por el Ministerio.

Allí, el Intendente señaló: “Hoy nos reunimos para resaltar la cultura de la mujer y la preponderancia que tiene en esta sociedad. Todavía hay discriminación y estamos todos luchando comprometidos en la política pública en general, sea del color político que sea, para buscar la igualdad y la equidad que la mujer se merece en la sociedad”.

La diputada Claudia Bernazza, jurada del concurso, contó el proceso de selección de los textos: “Nos interesaba que los relatos nos expresen a todos y todas porque los escritores y escritoras no somos más que los juglares de nuestra generación, de nuestro tiempo”. Y acotó: “esta primera edición del ‘Ellas no Fueron Contadas’ no sólo significó hacer visibles historias maravillosas de mujeres de nuestra Provincia, sino también una oportunidad para mujeres que escriben, que a veces lo hacen en soledad con una calidad excepcional. Esto se logra cuando el Estado se hace presente con estas propuestas”.

María Laura Flores, autora del relato “De barro y agua” celebró “la creación de este Ministerio porque viene a saldar una deuda eterna y enorme que el Estado argentino tuvo con las mujeres y la diversidad sexual. Este concurso literario nos acercó la posibilidad de narrarnos a nosotras mismas a través de otras historias y otras mujeres. Quizás no podamos dimensionarlo ahora, pero un Estado que nos dé la posibilidad de relacionarnos con la literatura directamente es importantísimo”.

En tanto la ilustradora del relato, Pierina Di Lascio, destacó la importancia del avance del movimiento de mujeres y dijo: “la Baguala se debe haber sentido muy sola. Es mucho lo que hemos generado desde los feminismos, para que quienes luchamos por nuestros derechos no nos sintamos solas”.

Durante la presentación, se compartió la convocatoria a la segunda edición del concurso literario. Las bases se pueden encontrar en la página web del Ministerio:

https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/segunda_edici%C3%B3n_del_concurso_ellas_no_fueron_contadas

Prensa Ministerio de la Mujer