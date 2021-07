Gómez Centurión: “Vamos a hacer de la austeridad una modalidad de campaña”

En la jornada de ayer se hizo presente en nuestra ciudad el referente principal del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, quien mantuvo un encuentro con los precandidatos locales y representantes de la Quinta Sección Electoral. En la oportunidad, anunció que el cierre de campaña a nivel provincial, será en Ranchos.

“Estuvimos trabajando sobre los enfoques generales de campaña, cómo vamos a empezar a trabajar… conversando un poco sobre el cierre de listas, y vine a conocer al equipo de General Paz, que no conocía. Esta es mi última recorrida visitando a los equipos, para el día 8 empezar la campaña”, explicó Gómez Centurión.

“Me encontré con un equipo sólido, potente, entusiasmado, listo para largarse a la contienda electoral”, agregó.

El primer precandidato a Concejal, César Juárez aseguró que están “muy entusiasmados. Nosotros venimos a trabajar en General Paz, y nos estamos centrando en proyectos para mejorar nuestra calidad de vida”.

Respondiendo a las críticas que perciben de la sociedad, las cuales hacen alusión a que muchos de los integrantes de la lista no son nativos del Distrito, Juárez aclara que “somos el olivo injertado. Esto es un mito que ha aflorado en la comunidad: ‘es gente que viene de otro lado, pero nosotros somos gente ya hemos votado acá, nos afincamos, construimos nuestro hogar, decidimos venir acá, elegimos este lugar, y es el lugar que queremos conservar porque es donde criamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Este es el lugar que queremos edificar para nuestra vida, y se convierte en un deber a partir de esta lucha que queremos dar”

“Venimos a romper quizás con una cultura que tiene que ver con la que interpretamos, nos ha sumido en la mayor pobreza. Donde se le pone el pie encima a la persona, al ciudadano, al votante, en donde le dicen ‘hasta acá llegas. Vivís y me debés todos los favores porque recibis una ayuda del Estado, es decir de nuestra mano’, y te convertís en una forma de esclavo moderno”, aseveró Juárez, garantizando que “venimos a romper con eso y proponer proyectos innovadores, a fomentar la cultura del trabajo, empoderar a la mujer… Hemos puesto el oído a cada vecino y sobre eso estamos trabajando”.

El precandidato en primer término a Consejero Escolar, Agustín Valdes confirmó que “ninguno militó. Somos toda gente común que no venimos de la política, ni nuestros antecesores. No ligados a la política, ni porque lo heredamos, ni porque nos impusieron. Lo hacemos porque estamos buscando un cambio. Vemos ese lugar que es muy lindo, muy bueno… la verdad que orgullosos de estar en este lugar, pero sentimos que hay muchas cosas todavía por mejorar. Tomamos la decisión de mejorarlo no reclamando, quejándonos, sino meternos dentro de la política para así empezar a transformar, primero General Paz, y después toda la república”.

Como fuerza opositora joven, y en el marco de una situación sanitaria compleja a nivel mundial, serán muchos los desafíos que deberán enfrentar, y son conscientes de ello. Para Gómez Centurión esto “comenzó en 2019, donde nosotros arrancamos sin recursos, sin aportantes, sin amigos narcotraficantes, con todo el sistema mediático, el sistema de encuestas que vincula a la política diciendo que no íbamos a pasar las PASO, que nos iba a ir muy mal… Recorrimos la Argentina en micro, mientras ellos volaban en Jet privados, y sacamos más de 850.000 votos. Así que ya conocemos como es la modalidad de campaña austera, y vamos a hacer de la austeridad una modalidad de campaña, porque creemos que si el funcionario promete austeridad a la hora de hacerse funcionario, tiene que empezar por su propia campaña”

“Nosotros trabajamos con los equipos territoriales nuestros. No vas a ver una gigatografía con las caras nuestras en las autopistas, porque no tengo la plata, ni fuera de los espacios gratuitos cedidos publicidad en los medios, ni pautas en los programas políticos”, enumeró el candidato a Diputado Nacional por el NOS, agregando que se basarán en las pintadas con cal, redes sociales y principalmente el trabajo territorial.

“Vamos a llegar al corazón de cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Porque si hablamos con cuatro personas, hablamos con mil, porque lo que vamos a transmitir es un mensaje, que primero es hablando con la verdad, enfrentándonos y exponiéndonos. Porque en esta campaña austera bno solo exponemos nuestros nombres, sino nuestra historia, nuestro prestigio, nuestro dinero… exponemos todo. No hay intereses económicos, hay mucho en juego porque estamos hartos. Somos los indignados, somos esos caceroleros… somos la síntesis de todo el fracaso que otros no han sabido hacer o no han podido hacer. Nos estamos preparando para gobernar el Distrito en el 2023, por eso nuestra propuesta al vecinos es decirle ‘acompáñennos porque vamos a romper con 38 años de historia de un pueblo postergado, donde no hemos visto un asfalto nuevo, donde no hemos visto nada’. Venimos a hacer con propuestas serias”, aseguró César Juárez.

En ese sentido, Silvio Hirigoyen, precandidato a Concejal en tercer lugar, acotó que “con respecto a la campaña, nosotros no tenemos dinero disponible, simplemente el corazón. La gente nos conoce a todos, y saben que no venimos de familiares históricos políticos. Somos gente que quiere hacer algo por el pueblo, sin ningún compromiso ni obligación económica, queremos terminar con los 38 años de gobierno que nos han robado la ilusión a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes que quieren trabajar y no pueden, a los abuelos que no tienen un lugar digno para terminar su larga vida, y con mucha sinceridad. Que la gente se sienta respaldada con nosotros, que los vamos a representar en todas las áreas. Desde hace dos meses que estamos trabajando en proyectos, en ideas viables, con intenciones de traer trabajo digno para la juventud y que el día de mañana puedan tener su jubilación y no depender de planes sociales”, además, adelantó que junto a “un sector del Cuartel V estamos con un proyecto de caminos, para pelear por la gente de campo que trabaja y se levanta todos los días temprano para trabajar, pueda tener un mejor acceso al pueblo, y así mismo para que la gente tenga buena alimentación, con productos regionales que es lo más sano que puede tener la población. Y que no se nos discrimine por ser del campo, porque no somos gorilas, somos gente que trabaja, que pelea todos los días por tratar de tener cosas genuinas y llevar el valor de nuestros abuelos y nuestros padres”.

Dando cierre a la conferencia, Jun José Gómez Centurión anunció que el cierre de campaña del Frente NOS se llevará adelante en nuestra ciudad:- “Habiendo venido hasta acá, y conocido el equipo, el entusiasmo, la calidad de trabajo y demás, hemos tomado la decisión de hacer el cierre de campaña de toda la provincia de Buenos Aires, en las PASO, va a ser en Ranchos. Los convocamos a todos a que nos acompañen, porque están pensando en muchas cosas lindas que tienen que ver con nuestros orígenes, nuestras tradiciones”, invitó Gómez Centurión.

Conferencia completa: https://www.facebook.com/126701767430431/videos/1219999285104430