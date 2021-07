Cecilia Cabral es precandidata a Senadora Provincial por el radicalismo

A través de las redes sociales se conoció la noticia. La actual Concejal de Junto por el Cambio acompaña a la lista de Facundo Manes.

La coalición opositora llevará en la Provincia dos listas, una encabezada por Diego Santilli y otra liderada por Facundo Manes. Justamente a este último precandidato acompaña la chascomunense, radicada en Ranchos desde hace largo tiempo, y pretende un lugar en el Senado de la provincia de Buenos Aires.

El Frente “Juntos” llevará dos listas a las Primarias Abiertas y Simultáneas del 12 de septiembre. El radicalismo estará representado por el neurocientíico, con el acompañamiento de extrapartidarios como Margarita Stolbizer del GEN y el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Y será secundado por Danya Tavela.

Por la Quinta Sección Electoral, se posicionó la docente Cecilia Cabral, quien a la fecha ocupa una banca en el Honorable Concejo Deliberante de General Paz desde el 10 de diciembre de 2019, con una licencia otorgada por maternidad (primer caso en el distrito, y tercero en la provincia), en la cual fue reemplazada por David López.

Manes llegará a las primarias con el apoyo de toda la conducción nacional de la UCR, y el respaldo del radicalismo bonaerense que preside Maximiliano Abad.

Las secciones electorales son las ocho subdivisiones de municipios de la Provincia de Buenos Aires a partir de las cuales se define el ingreso de legisladores al Senado y a la cámara de Diputados de la Provincia. En esta elección están en juego cinco bancas de senadores bonaerenses pertenecientes a la Quinta Sección, la cual está conformada por 23 distritos. La lista radical que responde a Facundo Manes está encabezada por Ariel Martínez Bordaisco, presidente del Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredón; y le sigue Flavia Delmonte, radical de La Costa y actual diputada provincial; Gustavo López, ex secretario de Gobierno del intendente de Chascomús, Juan Gobbi; y Vilma Baragiola: la exdiputada nacional. Entre los titulares no se encuentra Cabral, aunque su postulación es un hecho, y así lo reflejó en su cuenta de Facebook:

“Poner tu nombre en una lista, no es poca cosa …

Es confianza mutua, es deseos de hacer, de proyectar , de comprometerte.

Poner tu nombre en una lista, cerca o lejos , es responsabilidad cívica.

Es involucrarse desde adentro.

A mí, me pasa que además, es una meta, un objetivo, un amor, un legado, un sentimiento…

Nada, voy a ser PRECANDIDATA a Senadora provincial, en la Lista de Facundo Manes.

Representante femenina de la Quinta sección.

Desde donde me toque, apoyando y aportando lo mejor siempre.

Siempre UCR. Gracias.”