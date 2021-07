Con otro gol sobre el final, Sp. Cristal eliminó a Arsenal de Nico Castro

Por Julián Ormaechea

Arsenal y Sporting Cristal cerraron la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana la noche de este miércoles en el Estadio “Julio Humberto Grondona” en Sarandí.

El conjunto local repitió formación respecto al partido de ida en Lima y salió a jugar con A. Medina; G. Benavidez; M. Carabajal, G. Suso, E. Papa; V. Larralde, J. Andrada, L. Picco, el ranchero N. Castro; L. Albetengo y B. Sepúlveda. Por el lado del equipo peruano saltaron al verde césped: A. Duarte; C. Lora, G. Chávez, O. Merlo, N. Loyola; G. Tavara; C. Gonzales, J. Castillo, H. Calcaterra, A. Hohberg y C. Riquelme.

El primer tiempo pareció una continuación de lo que fue gran parte del partido de la semana anterior sin demasiadas jugadas en las áreas y con poco compromiso con el ataque organizado sobre el rival. Los arqueros casi no tuvieron intervención y Medina solo tuvo que ubicarse bien para tapar dos tiros libres y solo algunas trepadas de Castro por el costado izquierdo le dieron un poco de vértigo al monótono tramite del partido teniendo en cuenta que el empate sin goles beneficiaba al equipo visitante luego del 2-1 en la ida, teniendo la obligación Arsenal de ir a buscar el resultado.

Lo que no pudo lograr en la primera parte el Arse, empezó a manifestarlo una vez iniciado el complemento. A los 4, Sepúlveda elevó un remate después de la mejor creación colectiva con Larralde y en la jugada siguiente Albertengo se posó en tres cuartos de cancha para sacar un derechazo que fue directo a la red para el 1-0. Los espacios empezaron a abrirse y Sp. Cristal intentó ir por el empate que lo desembocara en la siguiente instancia. El partido se hizo muy cortado y los locales aprovecharon la situación para administrar el tiempo y la ventaja. Sin embargo, el ímpetu de los peruanos más el pleno rearmado defensivo de Arsenal con tres cambios encontró un centro al área y un mal rechazo de Suso que habilito a Cristopher Gonzales que con una tijera depositó la pelota bien pegada al palo para el 1 a 1 a los 86 minutos obligando al local a convertir para llevar la definición a los penales. De todas formas y con la lógica desesperación de los dirigidos por Rondina el final del encuentro se hizo desordenado y sin otras acciones de peligro.

Al igual que en la ida en Perú, el conjunto limeño pegó sobre el final y logró el 1-1 que sumado al 2-1 del partido anterior le dio ganada la serie por 3-2 y avanzó a cuartos de final esperando a Peñarol o Nacional que se enfrentan mañana en Montevideo. Arsenal volvió a fallar en el orden defensivo en los minutos finales y la realidad le dio un duro golpe para el semestre que recién arranca. Deberá levantar cabeza rápido y competir en el torneo de la LPF que lo tendrá jugando en la segunda fecha el próximo lunes a las 18:00 frente a Talleres en Córdoba.

Foto: Instagram oficial Arsenal