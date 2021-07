Kicillof: “Más de la mitad de los municipios de la Provincia ya se encuentran protegidos”

El Gobernador anunció además la vacuna libre para mayores de 35 años y la puesta en marcha de nuevas jornadas provinciales de vacunación.

“Ya son 69 de los 135 municipios bonaerenses los que cuentan con ciudades protegidas porque se ha inmunizado con al menos una dosis al 95% de los inscriptos”, subrayó esta mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan.

En ese marco, Kicillof destacó que “con la incorporación de otras 38 ciudades protegidas, en más de la mitad de los distritos de la Provincia ya se ha inoculado a más del 90% de la población”. “En estos municipios habrá vacunación libre con el primer componente para todos y todas las mayores de 18 años que todavía no se hayan aplicado la vacuna”, agregó.

Las nuevas ciudades protegidas se encuentran en Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Baradero, Brandsen, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Dolores, General Belgrano, General Villegas, Junín, Las Flores, Leandro N. Alem, Lobería, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Monte, Navarro, Necochea, 9 de julio, Olavarría, Pehuajó, Puan, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Tornquist.

“En el resto de la Provincia, a partir de mañana habrá vacunación libre para todos y todas las mayores de 35 años”, señaló el Gobernador, al tiempo que anunció dos nuevas jornadas provinciales de vacunación: “El viernes emplazaremos postas en estaciones de trenes, que permanecerán durante una semana para facilitar la aplicación a quienes tienen acceso a la vacuna libre, y el sábado se harán visitas casa por casa para promover la inscripción y la vacunación en postas itinerantes”.

Respecto a la situación epidemiológica, Gollan enfatizó que “llegamos a la séptima semana consecutiva de caída de casos, que lleva una disminución acumulada de los contagios del 61%”. “Que los casos estén bajando no implica que debamos descuidarnos: tenemos que seguir respetando todo el tiempo las medidas de cuidado”. En ese sentido, el Ministro informó que el promedio semanal de casos diarios se ubicó en 6.717, en tanto que la ocupación de las camas de terapia intensiva se encuentra en el 65,11% en la región metropolitana y en el 50,7% en el interior de la Provincia.

Por su parte, Bianco actualizó la conformación del sistema de fases, que cuenta con 22 municipios en fase 2, 105 en fase 3 y 8 en fase 4, en tanto que hizo hincapié en las medidas de cuidado para demorar que la variante Delta tenga circulación comunitaria: “Hoy contamos con 99 hoteles en 35 municipios que han puesto a disposición 10 mil plazas para el cumplimiento de los primeros cuatro días de los siete de aislamiento obligatorio que deben respetar quienes regresan del exterior”.

“Han regresado 42 personas y el 88% está cumpliendo el aislamiento como corresponde”, sostuvo el jefe de Gabinete y añadió: “A las personas que no accedieron a aislarse en hoteles pese a haber firmado una declaración jurada antes de salir del país, se le labrarán actas para la denuncia penal y la aplicación de una multa. En la provincia de Buenos Aires no hay lugar para el incumplimiento de la ley”.

“Debemos demorar a toda costa que la variante Delta del virus ingrese a nuestro país y se convierta en una cepa con circulación comunitaria”, explicó Kicillof y concluyó: “Usaremos todos los instrumentos que sean necesarios para proteger al pueblo de la Provincia mientras avanza de forma extraordinaria la campaña de vacunación”.