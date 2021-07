“Anne Cuentacuentos” participó del Encuentro Internacional de Narradoras y Escritoras

Silvia Pereyra, Bibliotecaria de Ranchos, participó el sábado del Encuentro Internacional de Narradoras y Escritoras junto a Nora Aguilar Soto (México), Elba Dabed Catalán (Chile) y Danila Leclerq (Argentina).

La convocatoria estuvo a cargo de “Por las huellas del arte”, espacio cultural dedicado a la divulgación de artistas y de sus obras. La coordinación a cargo de Gabriel Alejandro López.

“El encuentro fue una maravillosa experiencia. Es la primera vez que participo de un evento de estas características, con mujeres narradoras y escritoras de otros países y a través de una plataforma virtual. Escuchar otras voces, otros acentos, diferentes maneras de narrar… fue enriquecedor.”

Nora Aguilar leyó dos cuentos de su autoría: “Jazmines» y «Llanto de Nube”, Danila Leclerq, “La gallina centennial”, texto del que es autora y “Viaje gallineril” de Maryta Berenguer y Elba Dabed Catalán, “Castillo de arena” y “La princesa y el bosque” autora de las dos piezas literarias.

Anne narró dos textos, «Nene Rey» de María Laura Dedé y «El estofado del lobo» de Keiko Kasza. Éste último fue en compañía de uno de sus hijos, Gorka.

Anne se presenta como “Anne Pereyra, bibliotecóloga, docente de nivel inicial y mamá de Jordi y Gorka».

“Mis hijos me apoyan en todo lo relacionado a mi vida profesional, en este caso leí junto a Gorka ese hermoso relato de Kasza que tanto nos gusta. El año pasado leímos varias veces cuentos para mi canal de YouTube “Anne Cuentacuentos”.

Previo al encuentro formal, hubo oportunidad para el intercambio de experiencias y miradas respecto de la lectura, los textos y cómo abordarlos.

“Siempre escuchar al otro, enriquece. En este caso, escuchar experiencias de otros países, entender mejor sus miradas, sus paisajes, sus historias me llenó de alegría y de saberes”.

Anne explicó en el encuentro su tarea como bibliotecaria en Ranchos y cómo abordaba la divulgación de la lectura tanto en niños, jóvenes, adultos y/o adultos mayores.

“La biblioteca, para mí es un lugar de contención social. Me gusta basar mis prácticas desde ese lugar. Desde la biblioteca destaco dos propuestas vinculadas a esa idea. La primera es “Leemos a Susana”. Los textos de Susana Magnífico (Escritora de Ranchos) son un puente entre los abuelos de los geriátricos que leen cuentos para niños de nivel inicial y primario que van a visitarlos.

La otra actividad tiene que ver con “Francis Recomienda”, un espacio en las redes de la biblioteca que desarrolla Francis. Esta actividad le hizo mucho bien, ya que, desde el punto de vista de su trastorno de ansiedad, es una actividad que lo mantiene ocupado, con un objetivo semanal que es investigar y buscar material para recomendar. Además está super feliz porque le permitió conocer a muchas personas y hacer nuevos amigos. Gracias a mi presencia en las redes a través de mi canal de YouTube (Anne Cuenta Cuentos), Facebook (Silvia Andrea Pereyra – Anne) e Instagram (Anne Cuenta Cuentos) fui seleccionada para este encuentro, afortunadamente ahora recibí invitaciones para visitar los países de quienes participaron, y para seguir encontrándonos en otros espacios de intercambio de narraciones y lecturas. Estoy muy feliz de que me hayan seleccionado y espero una próxima convocatoria”.

