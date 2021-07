Kicillof presentó la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos

Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, Julieta Calmels, el acto de presentación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos. En adhesión a la Ley Nacional 26.657 (Ley Provincial 14.580), el espacio propone un cambio de abordaje en la atención de los problemas de salud mental, diseñando políticas de cuidado en el marco de un sistema sanitario con acceso integral e igualitario.

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof destacó que “estamos implementando una ley que fue sancionada en 2013 y esta comisión ayudará a convertir las políticas de salud mental en políticas de cuidado, con un abordaje integral que implica distintos aspectos, vinculados a todos los ministerios bonaerenses”, indicó.

La Comisión interministerial es coordinada por la Jefatura de Gabinete e integrada por la Dirección General de Cultura y Educación y los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos; Trabajo; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; Seguridad; y Comunicación Pública.

“Este trabajo nos lleva a cohesionar políticas que estaban dispersas y a darle el protagonismo que merece a una ley que vino a recuperar derechos y que estuvo en suspenso durante cuatro años”, afirmó el Gobernador, al tiempo que valoró “el esfuerzo realizado incluso durante la pandemia para elaborar y articular las políticas necesarias para que los derechos de quienes sufren estos padecimientos dejen de ser sistemáticamente vulnerados”.

La Provincia avanza en un proceso de desmanicomialización, en base a la transformación de los hospitales psiquiátricos en nuevas instituciones sanitarias enmarcadas en la comunidad, para avanzar hacia un modelo sin exclusión ni estigmas en la atención de la salud mental.

“Hoy se marca un hito en materia de salud mental en nuestra Provincia, donde las políticas públicas son una realidad que se ha puesto en marcha y que no se van a detener”, sostuvo Gollán y señaló: “Cuando nuestra gestión termine no habrá más manicomios ni neuropsiquiátricos en la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Calmels remarcó que “se suele pensar la salud mental como una problemática asociada a la enfermedad psiquiátrica”. “Esa no es la manera con que nosotros la abordamos, sino que la pensamos como un proceso determinado también por componentes sociales, económicos, culturales e históricos”, subrayó. “Es un proyecto que involucra aspectos de cultura, educación, justicia, identidad, memoria, vivienda y cuestiones socioproductivas, donde la atención se realice a partir de un conjunto de dispositivos en los que el eje rector sean las políticas de salud mental con inclusión y derechos”, explicó la Subsecretaria.

En la primera etapa, la Comisión intervendrá en el proceso de transformación de los cuatro hospitales públicos monovalentes que tiene la Provincia: José A. Estéves, de la localidad de Temperley en Lomas de Zamora; Alejandro Korn, de La Plata; Domingo Cabred, ubicado en Open Door, Luján; y Domingo J. Taraborelli, de Necochea.

“Estamos diseñando las políticas con el presupuesto y la inversión necesaria para llevarlas a cabo”, expresó Kicillof y concluyó: “Venimos de una época en la que había más anuncios que logros, pero nosotros trabajamos a la inversa: con decisión política y capacidad de gestión para primero obtener los resultados y luego comunicarlos”.

También estuvieron presentes la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Prensa Gobernación BA

