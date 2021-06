“El Kelito” se presentará en el Cervantes de Quilmes

Con tan solo 15 años, Ezequiel Sánchez, “El Kelito” tal su nombre artístico, escala posiciones en el mundo de la música tropical, y será parte del show que RQ Producciones tiene programado para el 23 de julio en el Teatro Cervantes de Quilmes.

Su carrera comenzó a gestarse hace algunos años, mostrándose primero en las redes sociales, y más tarde haciendo presentaciones en bares y pub, así como también mostrando su veta más humana al ser parte de las horas solidarias de Atlético Ranchos.

Poco a poco, el ranchero fue haciéndose un espacio entre los artistas locales, y hoy unido a esta productora con fuerte pisada en el mundo de la cumbia, aspira a más.

El Kelito, está pasando unos días en Chascomús, en donde aprovecha para ensayar con miras al show en Quilmes, se tomó unos minutos para charlar con MD:

MD: ¿Cómo surgió la posibilidad de ser parte de la productora RQ?

EK: mira, hace unos meses me venía hablando con Eduardo, el dueño de la productora, y una vuelta me dijo ‘cuándo andes por Chascomús avisame y te venís a casa’, entonces más adelante vine y le avise que estaba acá en Chascomús y me dice ‘bueno, venite a casa y te escuchamos0’. Entonces fui a la casa y canté; y a Rocío y a Edu les re gustó, así que al otro día me invitaron a almorzar y me dijeron si quería formar parte de RQ.

MD: ¿Cuáles son tus sueños o anhelos? ¿Qué proyectos tienen en mente?

EK: Uno de mis sueños era conocer a Rodrigo Tapari y gracias a RQ lo pude conocer!! Después tengo otro gran sueño que sería llegar a Pasión de Sábado!

MD: Por ahora tus temas son covers, ¿Cómo es la selección de temas, qué te lleva a elegir determinadas canciones?

EK: Elegí covers de cumbia más que nada porque es la música que me gusta hacer!! O sea, a la música que me quiero dedicar

¿Te gustaría componer?

EK: Sí, sí. Estoy en eso!! Ya dentro de poco salen temas propios

MD: Cómo te preparás para el show del 23/7?

E.K: Re Bien,gracias a Dios. Anoche ensayamos con Walter Encina. Pero Bien, muy agradecido con RQ.