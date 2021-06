Arsenal, de Nico Castro, debuta recibiendo a San Lorenzo y Estudiantes de Tobio visita a Sarmiento

Por Julián Ormaechea

Este martes por la tarde, en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol se llevó a cabo el sorteo del fixture del certamen de Primera División que se disputará desde el próximo 16 de julio con la presencia de los 26 equipos enfrentándose todos contra todos en una sola rueda de 25 fechas, que finalizará el segundo fin de semana de diciembre.

En lo que respecta a los jugadores de la región, se supo que Arsenal de Sarandí jugará como local su primer encuentro recibiendo a San Lorenzo, rival que en el último enfrentamiento previo se quedó con la victoria por 2 a 1 en febrero de este año por la Copa de la Liga (marcaron Pittón y Di Santo para el cuervo, mientras que Navas había descontado). De esta manera, el conjunto del ranchero Nicolás Castro comenzará su camino en este campeonato que además tendrá cinco fechas entre semana enfrentando al conjunto azulgrana teniendo en cuenta, además, que unos días antes, el 14 de julio, jugará la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana como visitante frente a Sporting Cristal en Lima, Perú.

Los dirigidos por Sergio Rondina siguen haciendo la pretemporada y aguardan la confirmación de las fechas para jugar tres partidos amistosos frente a Platense, Sarmiento y Racing Club.

Por otro lado, Estudiantes de La Plata tendrá que visitar la ciudad de Junín para arrancar el torneo enfrentando a Sarmiento, choque que no se repite desde la Superliga Argentina de 2016 cuando el Pincha se impuso 1-0. Será necesario saber cuál puede ser la función de Fernando Tobio (jugador de familia ranchera) en el plantel del conjunto platense, ya que varias lesiones lo marginaron de la titularidad en el torneo pasado, teniendo en cuenta que no fue parte de la primera practica formal de futbol el pasado sábado.

La primera fecha del torneo se completara así: Unión (SF) vs Boca, C. Córdoba vs Banfield, Arsenal vs San Lorenzo, Newell´s vs Talleres, Independiente vs Argentinos, Sarmiento vs Estudiantes, Aldosivi vs Patronato, Gimnasia vs Platense, Vélez vs Racing, Godoy Cruz vs R. Central, Huracán vs D. y Justicia, Lanús vs Atl. Tucumán y River ante el último campeón, Colón (SF).

El campeón del torneo de la Liga Profesional de Fútbol ganará su pasaje a la Copa Libertadores 2022. Debido a que la Argentina tiene seis lugares, Colón ya tiene su plaza por ganar la Copa Liga Profesional y el equipo que levante la Copa Argentina se llevará otro cupo.

Los últimos tres lugares se fijarán por los tres primeros equipos de la tabla general anual. Allí se acumularán los puntos logrados en los 13 partidos de la fase de grupos de la Copa Liga Profesional y el próximo torneo que elevará ese número a un total de 38 encuentros. El tercer club que complete el podio accederá al repechaje del torneo continental.

Además, para la Copa Sudamericana 2022 también habrá seis equipos y Banfield cuenta con su lugar asegurado luego de ganar la final de la Copa Diego Maradona a Vélez mientras que los cinco restantes saldrán de esa tabla anual. De repetirse el equipo que ya está clasificado, le dejará su lugar a la siguiente institución.

Fuente: Captura Transmisión TNT Sports