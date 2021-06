Hallan cadáver en Brandsen: ¿Se relaciona con un hombre desaparecido en Ranchos?

La localidad de Brandsen se vio conmocionada en los últimos días por el hallazgo del cadáver de un hombre en una zona rural de difícil acceso. Desde el momento en que se conoció la noticia a través de los medios locales, en nuestra ciudad creció la sospecha de que se trate del hombre de 61 años que está desaparecido desde noviembre del año pasado.

El hecho “ocurrió en la tarde del martes, cerca de las 15 horas, cuando el llamado de un vecino al 911, alertó que sobre calle Ferrari, camino al Puente de Fierro, había un cuerpo en descomposición debajo de un árbol. Rápidamente llegaron al lugar efectivos de la policía comunal comandada por el Comisario Inspector Darío Rojas, quienes cercaron el lugar para preservar el cuerpo a la espera del arribo del Personal de Casos Especiales”, narra el medio colega DNL.

“Tras investigaciones practicadas en el lugar, los pesquisas dedujeron que se trata del cuerpo de un hombre de entre 40 y 60 años, y que por el estado de descomposición la muerte podría datar de entre 2 a 6 meses. Un dato no menor, es que el cuerpo a simple vista no presentaba ningún signo de violencia, y que en el distrito no se registran denuncias de desapariciones de personas, por lo que la hipótesis más fuerte, que trasciende extraoficialmente, es que la muerte se podría haber originado por causas naturales, aunque todo es materia de investigación”.

Las características del cuerpo hallado, no descartan la posibilidad de que se trate de Julio Facundo Pavón, un hombre de 61 años que fue visto por última vez en Ranchos en el mes de noviembre, y del cual se inició una investigación para dar con su paradero a partir de la denuncia radicada el día 9 de diciembre, por un allegado.

En nuestra localidad, se hizo un amplio rastrillaje en diversos puntos, los cuales solía frecuentar, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos.

Pavón al momento de su desaparición estiman que llevaba un jeans gastado azul, camisa de grafa de color gris gastada y gorra con visera. Si bien el cuerpo encontrado poseía otra vestimenta, no se puede confirmar ni descartar esta hipótesis hasta tanto no se realicen los exámenes correspondientes.

Recordamos que el hombre buscado en Ranchos es de contextura delgada, tez trigueña, de 1,55 aproximadamente de estatura, y se desplazaba con una bicicleta tipo playera de color azul con canasto colocado en el portaequipaje.

Interviene en la investigación la Fiscalía de Brandsen a cargo de la Dra. Mariana Albisu

Fuente y foto: DNL