“El Tren” Sánchez volvió a ganar: “Me gusta definir las peleas por nocaut”

Santiago Damián Sánchez fue parte del festival de boxeo que se llevó a cabo en el Complejo Multifunción la ciudad de Pérez, provincia de Santa Fe, imponiéndose ante Walter Darío Díaz. El K.O llegó en el cuarto asalto.

“El Tren” arrancó la contienda con una actitud diferente a la habitual, con más parsimonia y más organizado, estrategia fijada por su entrenador. Esta nueva forma de pisar el ring estaba dando sus frutos, e incluso las tarjetas preliminares acompañaban su desempeño. No obstante, en el cuarto y último asalto, un potente zurdazo en la mandíbula dejó fuera de combate al oriundo de Moreno, y la pelea llegó a su fin.

“Me sentí un poco atado, raro, porque se trabajó diferente en el gimnasio en la parte psicológica, tratando de cambiar un poco mi manera de iniciar una pelea”, explicó Santiago.

“Yo siempre subo al choque, al cruce, a tratar de sacar una mano, que se me dé el nocaut, y después, si no se da el nocaut caminar la pelea. Hoy arranqué diferente, con ganas de cambiar la parte técnica y ver cómo me iba. La verdad que me siento raro, pero bueno… en caso de que hayan quedado dudas, tuve que salir en el último round que nos faltaba, a tratar de ser el Santiago de siempre, porque me gusta definir las peleas por nocaut, no por puntos. Así que había que exigirse un poquito más. Y se dio, por suerte”, analiza.

“Esto me da las ganas de seguir, es muy positivo y estoy contento. Se planificó desde el gimnasio, salir diferente y tratar de lucir. Todavía no sé si me lucí, si boxee bien o mal, porque la verdad que yo desde arriba del ring siento que cuando tengo que boxear, caminar, hago todo mal, pero cuando la vea veré si sirve para mi estilo caminar o no”

“Me sentí raro, un poco incómodo por eso. Mi estilo es ir al cruce directamente y que pase lo que tenga que pasar, pero acá estamos, contentos por el resultado”, cerró el Tren.

Con este triunfo, el ranchero suma 7 peleas ganadas -4 por la vía rápida-, 2 perdidas y ninguna empatada.

