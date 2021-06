Walter Ortiz: “Estamos más cerca del sueño”

Desde el comienzo de las restricciones producto de la pandemia de coronavirus, el Club Atlético Ranchos se ha visto impedido de mantener un normal desenvolvimiento de sus actividades. Salvo un breve impasse, donde se comenzó a proyectar una reorganización de los entrenamientos, lleva casi 15 meses sin que ruede la pelota.

Más allá de lo estrictamente deportivo, la institución se ha visto perjudicada en su conjunto, ya que se truncaron algunos proyectos y su economía se ha visto afectada.

Para conocer más acerca de la situación por la que viene atravesando el Verdinegro, mantuvimos una entrevista con el presidente de la Comisión Directiva, Arq. Walter Ortiz:

MD: Teniendo en cuenta las restricciones que se encuentran vigentes, ¿cómo es la actualidad del club?

W.O: La actualidad del Club se torna complicada, nosotros necesitamos tener actividad, el Club tiene vida si hay actividad, es una realidad, no solo deportivamente sino también social. Este último tiempo con las restricciones que obligaron a volver a fase 1, ni siquiera las reuniones de comisión presencial estamos pudiendo realizar. Pero bueno, hay que aguantar, ser paciente y esperar que todo comience a tomar un rumbo normal para retomar con todas las fuerzas.

MD: ¿Mantienen el contacto con los jugadores?

W.O: El contacto con los jugadores después de tanto tiempo se torna complicado, sobre todo mantener la motivación, eso es muy difícil, pero bueno… a principio de año pudimos retomar con los entrenamientos y eso sirvió para reagrupar «la tropa» como quien dice. La verdad que los técnicos en ese sentido van a tener un trabajo muy duro cuando todo esto pase. Pero bueno, van a tener el apoyo de todos los que integramos la comisión para dar respuesta a cualquier situación fuera de lo común. Seguramente tengamos situaciones particulares que atender. Hay chicos que no tuvieron viaje de egresado, fiesta de egresados, no tienen clases hace mucho tiempo, entre otras situaciones más delicadas, hay mucha carga emocional, vamos a tener que estar atentos.

MD: ¿Qué esperan para el retorno de la actividad? ¿La Liga se ha manifestado al respecto?

W.O: El retorno de la actividad en cuanto a lo deportivo, esperamos seguir por la misma senda que veníamos, ojalá sea igual de exitosa, pero más allá de los logros deportivos, continuar con el mismo estilo de trabajo. Siempre hay cosas para mejorar, pero si mantenemos los objetivos, continuamos con la conducta, disciplina, compañerismo y ambición, vamos estar por buen camino, hay una calidad humana muy destacable en todas las patas que forman Atlético Ranchos, eso ayuda mucho.

En cuanto a la Liga, estamos en un momento de incertidumbre, esta semana se conoció la noticia que equipos que integran la Liga Chascomunense, emigrarán a una nueva Liga de la Región Metropolitana, eso significó una sorpresa para todos los que formamos la Liga, por lo tanto estamos a la espera de las explicaciones correspondientes de quienes encabezan nuestra Liga. Creo particularmente que no son formas de manejarse, hubo una total falta de respeto y ética de algunas partes, pero bueno, no hay mal que por bien no venga dice el dicho, será hora de restructurar la prestigiosa Liga Chascomunense, y fortalecerla. Es una Liga histórica que tiene que tomar la fuerza que merece, esto debe ser una alarma para darse cuenta de las cosas que no van más, que hay cosas que deben cambiar y muchas que deben sumarse. Es una buena oportunidad de cambio. Así que bueno, novedades de la liga creo que hay varias, (risas) y vamos a tener varias más en los próximos días

MD: ¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente?

W.O: En cuanto a los proyectos, el club sigue enfocado en el predio y el crecimiento institucional. Estamos trabajando en el predio desde hace algunos días, comenzamos con la implantación de las torres de iluminación que servirán para brindar luz artificial al sector deportivo y también en unos días vamos a iniciar la construcción de un salón que servirá de apoyo a las futuras canchas de futbol 7, las cuales también ya están sembradas, y en poco tiempo más ya se podrán observar los arcos. Nos estamos preparando con todo para que la vuelta a la actividad sea definitivamente en nuestro predio. Estamos más cerca del sueño. Vale aclarar que muchas de estas obras es gracias al aporte de los socios, comerciantes y de la gente que colaboro en las horas solidarias, todos ellos son el pulmón de este proyecto.

MD: Sin lugar a dudas, la economía del club se ha visto perjudicada. Cuál ha sido la respuesta de los socios sobre la propuesta de reempadronamiento? ¿Y cuáles con los medios para quienes deseen ponerse al día?

W.O: La economía se ve muy afectada, no tenemos canales de recaudación, es una situación critica.Por suerte, o en realidad virtud de Juan Guattini que es el Tesorero, nos encuentra con el club muy ordenado económicamente, sin deudas y con la posibilidad de afrontar inversiones pequeñas en el predio. Destaco el trabajo de juan porque es fundamental para poder sobrevivir en este momento. También destaco el gesto del cuerpo técnico de todas las categorías, que no está cobrando debido a que el club no está en actividad, eso ayuda mucho. Por otro lado también hemos tenido el apoyo con algún subsidio del Municipio que sirvió para acompañar dicho balance positivo. En cuanto a los socios, se nos hace complicado mantener la regularidad de la cuota social, es importantísimo el apoyo de ellos, por lo tanto pedimos que se sigan comunicando por las redes sociales, o con cualquier integrante de la comisión, la cuota es de $100, parece insignificante, pero para el club es un montón, es clave para poder seguir manteniendo la institución, son tiempos difíciles, pero tenemos que continuar, más despacio quizás, pero seguir avanzando. Somos un pueblo muy fanático del verdinegro, que siempre acompaño

MD: Algo que haya quedado en el tintero…

W.O: Por ultimo quiero invitar a todos que se sigan sumando al Club, a principio de año a partir de una fusión con la Escuela Los Pájaros, incorporamos la Escuela Infantil, llegamos a tener más de 120 nenes y nenas, lo cual significa una grata sorpresa. Cuando vuelva la actividad vamos a tener novedades, vamos a contar con indumentaria para esa parte del club.

Por otro lado no quiero dejar de destacar el trabajo que viene realizando Jesús Correa con el Running, consiguió formar un hermoso grupo, darle la posibilidad a mujeres (en su mayoría) que si no fuera por este deporte y por su trabajo, quizás jamás se hubieran acercado al club, eso suma, eso entusiasma, por eso ya se está pensando en algún evento organizado por el club donde este grupo pueda representarnos. Proyectos, ganas, iniciativas sobran, ahora solo necesitamos que la pandemia nos deje (risas), estamos más cerca.