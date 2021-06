El plan de vacunación sigue avanzando

La campaña Buenos Aires Vacunate avanza según lo planificado. En la provincia de Buenos Aires ya se vacunaron 4.263.152 personas, de las cuales 1.043.097 completaron esquema con dos dosis.

Es muy importante aclarar que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence.

En nuestro país el tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas. Desde Vacunate aseguran que «los esquemas se van a completar, nadie se va a quedar sin su segunda dosis. Gracias al sistema informatizado de la provincia de Buenos Aires, a partir del día 90 y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se programan los turnos».

En lo que tiene que ver con la campaña de vacunación a nivel local, se continúa con la aplicación del primer y segundo componente de la Covishield/AstraZeneca.

Hasta el momento, se han aplicado 7926 dosis en total, de las cuales 4643 corresponden al primer componente, y 3283 al segundo. En la jornada de ayer, se avanzó principalmente con la segunda dosis, aplicándolas a 414 vecinos, mientras que de la primera solo fueron 3.

Es muy importante chequear la App y la web, y no hace falta volver a a registrarse, ya que el turno para la segunda dosis llegará cuando sea el momento.

«La evidencia científica nos da la tranquilidad de que con una dosis se reducen los contagios, las internaciones y la letalidad. Sigamos cuidándonos entre todos y todas».