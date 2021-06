Copa Sudamericana: Nicolás Castro y Arsenal se enfrentarán a Sporting Cristal

Por Julián Ormaechea

En el mediodía del martes, las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol realizaron el sorteo de las fases eliminatorias de la Copa Libertadores y Sudamericana en su sede de Luque en Paraguay.

En el comienzo de la jornada, se establecieron los cruces de la Sudamericana que por primera vez en su historia tuvo una primera fase de 8 grupos en los cuales los primeros avanzaban a esta instancia de octavos de final enfrentándose a los 8 terceros de las zonas de la Copa Libertadores. El ultimo choque que se dio a conocer fue el del conjunto de Arsenal quien tiene en sus filas a Nicolás Castro. El equipo del sur de conurbano se enfrentará a Sporting Cristal de Perú.

Los dirigidos por Sergio Rondina finalizaron en la cima del Grupo C con 11 unidades y su rival finalizó en el tercer lugar de la zona E con 4 unidades por detrás de Racing y San Pablo. El primer encuentro se jugará en Lima en la semana del 13 al 15 de julio (aún falta darse a conocer los horarios) y la vuelta se disputará en Sarandí la semana siguiente.

El armado de los cotejos de esta fase determinó además que en el caso que el conjunto del jugador ranchero pase a cuartos de final, se enfrentará al ganador del cruce entre dos equipos históricos como Peñarol y Nacional que jugarán un nuevo clásico uruguayo. En el horizonte de las semis aparecen las llaves de Gremio vs Ldu Quito y América de Cali vs A. Paranaense. Por el otro lado del cuadro aparecen los siguientes partidos: Ind. del Valle vs Bargantino, Dep. Tachira vs R. Central, Libertad vs Junior e Independiente vs Santos.

La final de esta competencia está pactada para llevarse a cabo el sábado 6 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.