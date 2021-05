Solicitada

25 de Mayo

En la historia de la humanidad la libertad nunca se consiguió gratuitamente, en jerga popular se diría que no “viene de arriba”, quienes tomaron la decisión de luchar por obtenerla perdieron cosas; perdieron tiempo, familias, amigos, incluso la vida.

Esas luchas de la historia se convirtieron en legado para formar el presente, pero no son perennes, sino que necesitan constante construcción y cuidado por cada uno de nosotros.

Hoy quienes sientan que no tienen la libertad de trabajar, de vivir dignamente, de transitar su territorio, tienen el deber de hacer valer esos derechos conseguidos con sudor y sangre. “coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir” dice el Himno que escucharán hoy.

Esa es la verdadera ciudadanía, la que cuida a un país, a su comunidad y no a un grupo de políticos.

Tal vez nos hemos abstraído de nuestra historia haciéndonos apáticos a los hechos y no pudiendo entender la valentía y entrega de las personas que cruzaron la cordillera y pelearon por un territorio, al primer grito de libertad, a las luchas de los primeros y genuinos sindicatos, a lo que significan todos los derechos que adquirieron nuestros anteriores, al valor de una Constitución Nacional como nuestra garantía. Mi generación recibió todo esto sin realizar ningún esfuerzo, por eso de compromiso sabemos poco.

Hoy se conmemora un GRITO de LIBERTAD, las marchas que se realizarán en el país apenas llegan a ser un murmullo, si bien tienen cierto valor no hay que creerse que por salir a marchar o dar una vuelta en un auto ya cumplimos con la causa, nada más alejado de la realidad.

Mi opinión personal es que mientras haya gente reprimida por querer trabajar, por querer estudiar, niños que no puedan ir a una plaza, o una Constitución sin validez, la escarapela nos queda muy pesada y grande. Este símbolo se construyó para ser llevado con orgullo, con el mismo que debemos entonar “Oíd mortales el grito sagrado: Libertad, libertad, libertad”

Pablo Rocha