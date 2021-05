Agradecimiento

Porque pienso que hay cuestiones que van más allá del “ deber”, de la “obligación”, por eso quiero agradecer al sector Espacios Verdes del municipio y, particularmente, hacerlo en las personas de Livio Giménez, Walter Aranda, Adrián Sarubbio, Adrián Giménez, y perdón si omito algún nombre. Gracias por haberme solucionado el problema de los árboles que necesitaban ser podados, trabajo que me es imposible pagar, gracias por devolverme la luz solar para poder trabajar y vivir en mi casa, por devolver a la cuadra la visibilidad plena para el tránsito, despejar para optimizar la luz de las luminarias en la noche lo cual redunda en seguridad, por seguir en el barrio con la misma tarea de mejorarnos la calidad de vida, gracias porque ustedes y el intendente me dijeron “ no agradezcas, es nuestro trabajo”, sí… pero no es trabajo de ustedes comprender mi urgencia, mis necesidades. Y sin embargo lo hicieron. Fue llamar y tener un enorme problema resuelto en una hora. Con empatía, amabilidad, con orgullo de trabajadores. Cada día agradezco más la suerte de haber nacido aquí y de tener la estructura de gobierno que tenemos. Gracias fundamentalmente Juan Manuel Álvarez, intendente querido, por estar siempre. Gracias porque pocas veces agradecemos la buena voluntad, que es mucha y es un valor humano, más allá de las obligaciones.¡ Gracias!

Mariela Castro