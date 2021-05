Multas millonarias: “Por ahí el bolsillo tiene una potencia más grande que la neurona”

En la habitual conferencia de prensa brindada los días martes por el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Gollán, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco se analizó la situación epidemiológica del territorio bonaerense, así como también la composición actual del sistema de fases. General Paz aún continúa en la Fase 3, de Riesgo Epidemiológico, pese a que el número de casos positivos ha disminuido considerablemente en el final del mes de abril, y los primeros días del mes de mayo.

Las autoridades provinciales fueron firmes en su postura de acompañar las decisiones del gobierno Nacional, y alertaron que se aplicarán multas millonarias a quienes incumplan las medidas.

Entre los puntos tratados por Ministro de Salud se mencionó “una noticia que pasó desapercibida, y que es muy importante. La semana pasada, junto con Roberto Salvarezza, el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación y Ana Franchi, la Presidenta del Conicet, presentamos la plataforma de Linfocitos T”, recordó el Ministro de Salud.

La plataforma podrá brindar información útil evaluando la respuesta de linfocitos T de memoria en individuos convalecientes a lo largo del tiempo y determinar la respuesta linfocitaria T de memoria post-vacunación, si el paciente recuperado tiene memoria T frente a una segunda infección, si la memoria T responde a las nuevas variantes, o si individuos expuestos a otros coronavirus estacionales tienen protección cruzada frente a este nuevo virus.

Esto es “algo tan importante que creo que Argentina es el único país que los está haciendo en el mundo. No encontramos otro país ni ninguna referencia que estén trabajando sobre plataforma de Linfocitos T. Esto es un avance importantísimo de la ciencia argentina, y quiere decir que nosotros hasta ahora estamos midiendo la eficacia de las vacunas con la generación de anticuerpos neutralizantes que produce cada una de las vacunas”, mientras que de ahora en más se podrá conocer la memoria inmunológica.

“Hay dos tipos de respuestas inmunológicas frente al virus SARS-CoV-2, una de ellas mediada por anticuerpos, producidos por células plasmáticas provenientes de linfocitos B y otra, por linfocitos T (citotóxicos CD8) que destruyen la célula pulmonar infectada. Por otro lado, los linfocitos T colaboradores (CD4) cooperan tanto con la respuesta de anticuerpos como con la respuesta T citotóxica. De allí la importancia de la respuesta inmunológica T en determinar el destino clínico de un paciente o de un individuo vacunado. Hasta el momento lo que se mide en los test serológicos son los anticuerpos, por ensayos de ELISA que se utilizan en kits. Pero nos perdemos una parte fundamental de la respuesta inmune que son los linfocitos T”, subrayó en la presentación oficial, el investigador superior del CONICET, Gabriel Rabinovich quien lidera el proyecto. “Es por esto, que es importante medirlos para hacer un seguimiento tanto de pacientes convalecientes como de individuos vacunados”, completó.

“Esto pasó desapercibido, pero es un avance importantísimo. Fue desarrollado por investigadoras del Conicet”, explicó Gollán.

Por otro lado, se reconoció que la provincia ha comenzado a registrar una merma en los casos positivos, producto de las medidas de prevención aplicadas por el Gobierno nacional, a las cuales se adhirió completamente el Gobernador Axel Kicillof.

“Son datos buenos, y marcan la contundencia de cuando se toman medidas, los resultados se obtienen”, puntualizó Gollán, complementando que las medidas también impactaron en las llamadas a la Línea 148, “y también lo vemos en los centros de testeos, donde ya no hay colas de gente esperando”.

Así mismo aclaró que “seguimos haciendo los testeos con criterios epidemiológicos, no los hacemos al voleo, porque no sirve, no sirvió en el mundo”.

El Ministro hizo oportuna la ocasión para exponer que el refuerzo de camas que se hizo desde el inicio de la pandemia, fue lo que permitió que hoy no se encuentre colapsado el sistema, así como también la vacunación al personal de salud y a determinados grupos etarios. Hoy en día, el mayor número de contagiados se da en personas jóvenes.

“Las personas que están vacunas empiezan a entrar menos en las terapias intensivas”, afirma Gollán, y eso se ve reflejado en las últimas estadísticas. No obstante “la gente entra y está muchísimo en las terapias. Seguimos teniendo gente desde hace 3-4 semanas”, lamentó.

Entre los anuncios, se destacan tres programas nuevos referidos a la salud mental de los pacientes y del personal: “Cuidar a los que nos cuidan”, “Contención y acompañamiento a los pacientes y sus familias”, y la “Línea 0800”

Por su parte, el Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco reafirmó que “la provincia de Bs. As. no está dispuesta a sumergirse en la anarquía, es por eso que venimos aplicando la normativa nacional a través del sistema de fases y de acuerdo a cada realidad. El Decreto 270 unifica los sistemas de fase provincial y nacional”

“Hoy no tenemos ningún distrito en fase 5”, no obstante se elaboraron medidas restrictivas para aquellos municipios que estén en condiciones de subir en la escala.

Para la Fase 4 “el corte va a ser a las 12 de la noche, igual que la circulación (exceptuados los esenciales)”, y para las Fase 2 y 3 rigen las mismas medidas que hasta el momento.

“En fase 2 son 40 municipios del AMBA y siete del interior”: Brandsen, Campana, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Bahía Blanca y San Andrés de Giles iniciarán un proceso de mayores restricciones, y Zarate, incluido en dicha fase con anterioridad. “A la fase 3 se suma solo Alsina. En fase 4 hay 36 distritos y ninguno en fase 5″, detalló Bianco.

Desde el mes de enero se implementa un sistema de multas para quienes incumplan con las normativas Covid, bajo el Decreto N° 242/2021. A nivel local también se lleva a cabo esta medida, para lo cual se dispuso un número de WhatsApp en donde los vecinos puedan enviar fotos y videos denunciando diversas infracciones (2241-616976)

“El monto máximo es de 500 salarios básicos, de 4,3 millones de pesos”, afirmó Bianco, para lo cual “estamos estableciendo un fondo municipal, donde (el dinero de las multas) va a ingresar a la provincia, pero devueltos inmediatamente al municipio donde se incumplan las medidas”

“Lo que queremos hacer, con este sistema de multas, es que sea lo más dinámico y rápido posible, para que aquellas personas, aquellos bonaerenses, que no están entendiendo la gravedad de la situación y no están a la altura de la circunstancia para cumplir con la normativa nacional y provincial, que es lo que tiene que hacer cada uno: cuidar la vida propia y de las personas que tiene en su contexto y de la sociedad en su conjunto. Aquellos irresponsables que no quieran entender la gravedad de la situación, aplicarles unas multas bien altas, bien fuertes, para que por ahí con el bolsillo entienden lo que las neuronas no le permiten entender. Por ahí el bolsillo tiene una potencia más grande que la neurona a veces”, sentenció El Jefe de Gabinete de Ministros.