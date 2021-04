Gollán: “Si no tuviéramos vacunado a personal de salud, el sistema ya habría colapsado”

En la conferencia de prensa que semanalmente realiza el Ministro de Salud Bonaerense, Dr. Daniel Gollán, junto al Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco se analizó la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, y se revalorizaron diversas medidas que viene implementando el Gobierno Nacional con el propósito de disminuir los contagios. Además, de la importancia y “el esfuerzo” que realizan para llevar adelante la campaña de vacunación anticovid.

“La enfermedad es muy grave, muy agresiva y afecta a gente cada vez más joven”, sostuvo Gollán, explicando que “la gente que entra en terapia, tiene menos chances de salir. 6 de cada 10” pacientes afectados fallecen. Por lo cual, “el objetivo es que la gente no llegue a las terapias intensivas”, agregó Carlos Bianco.

Es por ello, que reiteran la importancia de reducir la circulación, y respetar las medidas que se intensificaron en los últimos días.

Es sabido que los centros hospitalarios están al tope de ocupación, y ya no quedan prácticamente camas disponibles en terapia intensiva, lo que hace aún más dificultosa la tarea de los facultativos ante la inmensa cantidad de contagios de coronavirus que se registran a diario.

En tal sentido, el Ministro de Salud expuso que “los terapistas son un número limitado, y no hay más”, por lo cual “necesitamos capacitar a más personal para poder fortalecer el cuidado en áreas críticas”.

“Si no tuviéramos vacunado a personal de salud, el sistema ya habría colapsado”, aseguró Gollán, y del mismo modo sucede con la franja etaria de mayores de 70 y 80 años, los cuales superan el 85% de los vacunados.

“Con estas cepas agresivas que tenemos, si nuestro personal de salud no estuviera vacunado, ya estaría diezmados los planteles, y no se nos están enfermando. (…) Ha sido un éxito rotundo, porque nos permite cuidar a los que cuidan y no se nos caigan los planteles”, completó.

SISTEMA DE FASES

39 municipios en fase 2, 58 en fase 3, y 38 en fase 4. General Paz se mantiene en la intermedia.

La segunda ola de coronavirus comienza a expandirse hacia el interior bonaerense, obligando a los alcaldes a coordinar acciones con el Gobierno de la Provincia para implementar más restricciones, y evitar la circulación.

Bianco detalló como queda a partir de esta semana el sistema de fases, registrándose cuatro ciudades que baja» a la Fase 2, sumándose a las medidas impuestas para los 35 municipios del Área Metropolitana (AMBA). Ellos son Bolívar, Zárate, Castelli y General Villegas.

En la Fase 3, hay 58 municipios, entre ellos General Paz, con 14 nuevas incorporaciones a la lista: Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Carmen de Areco, Colón, Dolores, Ameghino, Alvear, Belgrano, Maipú, Navarro, Pinamar, Roque Pérez, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

En la Fase 4 se encuentran 38 distritos, incorporándose Tordillo, que hasta la semana anterior se mantenía en FASE 5.