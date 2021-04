El Hospital Campomar contaría con una Terapia Intensiva

La situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires, en el contexto denominado “segunda ola” de la pandemia de coronavirus ha llegado a índices alarmantes, especialmente en el Área Metropolitana; y esto afecta directamente a General Paz, no solo por la proximidad y latente posibilidad de contagios, sino también por ser el receptor de los pacientes que deben ser trasladados por diversas patologías graves.

Tal como vienen anunciando las autoridades locales, la situación es “muy compleja” y ya no es posible concretar un traslado ante la eventualidad de una complicación en el cuadro de salud de los pacientes internados en el Hospital Campomar, sea cual sea su patología. Por ello, y para paliar en parte la situación, se creó la “Sala Covid”, la cual sirve para sostener de manera provisoria una emergencia, pero no reviste carácter de terapia intensiva, ya que nuestra ciudad no cuenta con una.

Con este panorama tan preocupante, el Intendente Juan Manuel Álvarez realizó gestiones ante el Ministerio de Salud bonaerense para instalar definitivamente una terapia en el único efector de salud que cuenta el distrito, el cual en el último año se ha visto fortalecido con equipamiento y personal para hacer frente a la pandemia.

Se aguarda que la Sala de Terapia Intensiva esté en funcionamiento en el mes de junio, y contaría con aproximadamente cuatro camas.

Es importante remarcar que la instalación de una terapia no solo requiere de personal especializado y calificado que escasea en el país, sino que el costo de mantenimiento es altísimo. Mensualmente, requiere una cifra millonaria que el municipio no está en condiciones de afrontar, siendo éste el motivo principal por el cual se convirtió en un anhelo postergado durante años.

Aquí es donde se plantea una disyuntiva entre la necesidad de contar con el servicio, ya que los centros de alta complejidad ya se encuentran desbordados; lo que significa debatirse entre salvar una vida o no; y la falta de presupuesto para solventar los gastos.