Consejos de la Cooperativa de Electricidad, ante la llegada de clima frío

CONSUMOS OTOÑO – INVIERNO

Estimados Socios y Usuarios;

La Cooperativa les recuerda que, con la llegada del clima frío, llegan aparejados mayores consumos de muchos de los artefactos eléctricos que tenemos en nuestros hogares, motivo por el cual debemos estar atentos a ello y las horas de consumo que utilizamos cada uno.

Artefactos Eléctricos que aportan mayor consumo en épocas frías:

– Termotanques Eléctricos: mayor tiempo de uso

– Caloventores, Radiadores de aceite, Paneles térmicos y Aires Frío/Calor: tienen un

consumo elevado.

– Planchas / Secadores de cabello: se usan más en época de clima frío.

– Cocinas y Hornos Eléctricos: contribuyen a un mayor consumo.

También es importante recordar que, al acortarse las horas de luz natural, se incrementa el uso de iluminación eléctrica lo que también contribuye a un mayor consumo general.

Otro elemento que contribuye a tener mayores consumos, son las instalaciones eléctricas que no están bien adaptadas a las normativas vigentes, sin que el usuario pueda relacionarlo a consumos de artefactos pero que estará visible en su factura de consumos.

Por último, les recordamos que también pueden recurrir al organismo de control OCEBA en caso de no obtener de la Cooperativa las respuestas que los usuarios consideren no satisfactorias o para remitir cualquier duda vinculada al servicio eléctrico.

Como siempre, la Cooperativa está a su disposición para asesorarlos o esclarecer sus dudas en caso de consumos elevados y poder realizar juntos el análisis respectivo.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.