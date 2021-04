Alejandro Gómez: “Con las ganas siempre intactas de volver al ruedo”

General Paz descendió a Fase 3, y con esto se limitaron numerosas actividades, entre ellas el fútbol, que recién comenzaba a retomar su actividad habitual.

El Club Atlético Ranchos, debió suspender los entrenamientos, a las pocas semanas de reiniciarlas tras un año de inactividad, llegando incluso a poder jugar un amistoso en Brandsen en las dos categorías mayores.

Hoy, la realidad es nuevamente incierta. Y así lo explica uno de los directores técnicos, Alejandro Gómez.

Consultado acerca del presente del Verdinegro, Gómez cuenta que hay “parate total. Hablamos con el Profe Cristian para empezar a darles esta semana un regenerativo a los chicos, para que empiecen a activar un poco. Indudablemente que las ganas siempre las tenemos, pero esto no tiene rumbo”.

“Lamentablemente no hay nada concreto, y no sabés si va a tardar 15 días o 5 años. Es lo mismo”, espetó con cierta resignación. “La verdad que con bronca, impotencia, porque creemos que hay que empezar a convivir, pero indudablemente la falta de educación que tiene este país, te inhabilita para hacer un montón de cosas”, agregó.

“Se pueden hacer un montón de cosas, pero hay tan poca educación que es imposible, pero bueno… es lo que nos toca. Indudablemente siempre queremos aportar un granito nosotros, así que estamos planeando siempre para adelante”, completó Alejandro.

“Muchas veces, como decía ‘El Diego’, te corta las piernas esto, pero no bajamos los brazos, no dejamos de tener contacto con los chicos, no dejamos que se relaje esto”.

“Desde nuestro humilde lugar, siempre aportando algo, lo que se pueda, pero con las ganas siempre intactas de volver al ruedo, de jugar un partido, de tener un rival, de tener un árbitro, que haya gente en la cancha, y todas esas cosas”, ambiciona.

“Estamos en manos de Dios, así que esperando a ver que haya buenos resultados, y volver a la actividad, que es lo que más queremos”, cerró Alejandro Gómez.