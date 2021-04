Arsenal volvió a ganarle a Racing con Castro de titular y logró su segundo éxito consecutivo

Por Julián Ormaechea

Arsenal recibió a Racing por la décima fecha de la Copa LPF 2021 este mediodía de domingo en un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos.

En el conjunto local, el ranchero Nicolás Castro volvió a ser parte del 11 inicial ya que Rondina mandó al campo de juego a A. Medina; G. Benavidez, I. Gariglio, G. Suso, L. Suarez; J. Soraire, E. Méndez, L. Picco, N. Castro; A. Ruiz y J. Candia. En el equipo de Avellaneda arrancaron G. Arias, Cáceres, M. Martínez, J. Novilo, L. Orban; T. Chancalay, K. Gutiérrez, L. Miranda, M. Rojas; I. Maggi y E. Copetti.

En el comienzo del encuentro, Racing quiso ser el protagonista teniendo más la pelota y jugando en bloque teniendo que aguantar el juego directo y por los espacios del local que remató al arco antes. A los 17, una falta aparentemente dentro del área a favor de Arsenal cuando Benavidez era embestido por Maggi, le dio un peligroso tiro libre que Ruiz no pudo aprovechar aunque ya se adelantaba en el campo. Orban intentó jugar casi en el área a los 23, pero Soraire recuperó, habilitó a Candia que cruzó su remate y puso el 1-0 para los de Rondina que se empezaron a animar a jugar. El mismo asistente del gol, finalizó la jugada siguiente con otra aproximación importante ante una defensa con huecos. De ese mismo corner, ejecutado de manera excelente por el ranchero Castro encontró el limpio cabezazo de Suso para ampliar las diferencias antes de los 30. En ese instante, el banco de la Academia reclamó la inexistencia de ese tiro de esquina y Espinoza expulsó a Juan Antonio Pizzi por dicho motivo. Además el desconcertante momento de Racing se explicaba con el daño de las esporádicas pero punzantes llegadas del Arse que también pudo llegar al tercer tanto. Copetti por su parte se metía entre Suso y Gariglio para ir por el descuento pero no era efectivo como tampoco su cabezazo a los 37. El esfuerzo contagió a su equipo que volvió a la lucha en el resultado con el gol de Chancalay que quedó solo en el lado derecho del área luego de un mal despeje del local cerrando un primer tiempo de muchas alternativas y tramite vibrante.

Racing comenzó mejor el segundo tiempo e intento controlar el ritmo con un manejo superior de la pelota mientras el local se agazapaba y se metía tras demasiado rápido y recién pudo llegar con peligro después de los 15 con dos remates de Soraire. Con problemas en la línea de atrás Melgarejo se impuso a los centrales pero no cabeceó bien aunque ya mostraba que Racing podía empatarlo en cualquier momento. La poca claridad para ejecutar los ataques no modificaba el resultado como tampoco la gran trepada de Castro (ejecutó un tiro libre y lo hizo revolcar a Arias al final del partido) con posterior asistencia a Albertengo que la mandó arriba del travesaño en pleno momento de desesperación académica que seguía mandando la pelota para los cabezazos del jugador paraguayo Melgarejo ingresado en el complemento que no surtieron efecto.

Después de lo logrado en la primera mitad, el local pudo aguantar la diferencia y consigue su segunda victoria en el campeonato para llegar a los 8 puntos alcanzando la línea de Platense en la tabla de la Zona A. El próximo enfrentamiento de los de Sarandí corresponderá al interzonal que jugará contra el campeón de la Recopa Sudamericana, Defensa y Justicia, en Florencio Varela a las 13.30 del domingo venidero, pero antes debutará en la Copa Sudamericana el jueves ante Bolivar en La Paz. Racing, que aún está con posibilidades matemáticas de pasar a cuartos del torneo local será local de Colón el mismo día a las 15.45 y se presentará en la Libertadores entre semana ante Rentistas en Uruguay.