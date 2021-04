Kicillof anunció nuevas medidas para el AMBA: “Es imperioso detener el ritmo”

En la conferencia de prensa brindada en la tarde de ayer, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, reafirmó su postura de acompañar las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para la Ciudad de Buenos Aires, las cuales se extenderán a los 40 distritos que componen el Área Metropolitana, creándose así una nueva Fase2.

En el resto de las localidades bonaerenses se mantendrán vigentes las restricciones impuestas días atrás, en el caso de encontrarse en Fase 3; y con ciertas libertades mayores para los que se ubican en Fase 4 y 5.

Esta mañana, en el Boletín Oficial fueron publicadas las nuevas medidas, que incluyen restricción de circular entre las 19 y las 6 horas; cierre de locales gastronómicos a partir de las 19, y suspensión de clases presenciales por dos semanas”.

En su alocución, Kicillof explicó el porqué de su decisión, y fue muy crítico con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con la gestión de Cambiemos en los cuatros al frente del territorio bonaerense.

“Estamos en una situación dos veces peor y tres veces más rápida”, que el año pasado. “Esto es como una mancha de aceite. El virus comienza en la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro es CABA, y después se extiende a la provincia de Buenos Aires, y después al resto del país. Por eso lo perentorio de tomar medidas. Esto ya pasó”, recordó el Gobernador, y aseguró que “cuanto más contagios, más muertes. Por eso hay que pararlo”.

En respuesta a la determinación del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta de no acatar el decreto presidencial de pasar a clases virtuales por 15 días, Kicillof recordó no solo los descuidos en esa área de la gestión anterior, sino que también se refirió a la salud: “”El sistema privado de salud de la Ciudad está saturado. El 80 % se atiende en el privado, y cuando no tienen camas en la Ciudad, los atendemos solidariamente en provincia. Los contagios van por un lado, y quien se hace cargo van por el otro. Y de esto no se habla”, sentenció.

“Estoy convencido del peligro que se está corriendo. Ya pasó en el mundo. (…) Todos los especialistas están pidiendo medidas más duras”, sostuvo.

“Lo que no tiene sustento científico es pedir que queden las cosas como están. Es imperioso detener el ritmo. Cuando suben los contagios, la medida más acertada que ha tomado el mundo es reducir la circulación. No se nos ocurrió a nosotros”, espetó el Gobernador.

“Lo primero que no nos gusta es que esté lleno de contagios y de muertes”, y luego agregó “no queremos cerrar escuelas. Es solo por 15 días” pasar hacia la virtualidad.

De esta manera, lo que se pretende es disminuir el flujo de circulación diaria, ya que según las estadísticas que manejan, “más del 50% de la circulación (en las calles y transporte público) se da por las escuelas. El problema no es tanto lo que pasa dentro, sino lo que pasa fuera” de los establecimientos educativos, donde los protocolos sanitarios no se continúan o cumplen.

“Hay que tratar de reducir los contagios. Hay una proporcionalidad entre colegios y contagios”, sostuvo Axel Kicillof.

Cabe aclarar que General Paz se encuentra en la denominada Fase 3, por lo cual se mantienen las clases presenciales. Además, el horario comercial rige de 6,00 a 20,00 hs., mientras que los gastronómicos pueden extenderse hasta las 23 hs., con aforo máximo del 30% en espacios cerrados.

Por otro lado, está vigente la prohibición para circular de 00:00 a 6:00 hs. y las reuniones familiares y sociales se mantienen suspendidas.

Las actividades sociales, deportivas y recreativas en espacios cerrados están suspendidas, solo pueden desarrollarse al aire libre, con burbujas de hasta 10 personas como máximo.

Conferencia completa: