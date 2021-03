IOMA: Axel Kicillof anunció más y mejor cobertura en medicamentos

La medida tiene un impacto directo en el bolsillo de más de 2 millones de afiliadas y afiliados. La obra social presentó también un nuevo vademécum y un práctico buscador online

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan y al titular de la obra social, Homero Giles, anunció un importante aumento en la cobertura de medicamentos, una noticia muy esperada por las personas afiliadas a IOMA.

Esta medida, que refleja la decisión de recuperar el rol del Estado como garante de la salud y a IOMA como Obra Social Solidaria, alcanza a más de 6000 medicamentos. Casi la mitad de los mismos tendrá una cobertura que va entre el 70 y el 100%; mientras que otros 3400 medicamentos tendrán entre un 40 y un 70% de cobertura- dependiendo de la marca y la presentación elegida.

Durante la presentación, el gobernador Kicillof afirmó que “a pesar de que recibimos al IOMA con un déficit económico de 3.829 millones de pesos, solo comparable con lo que había sucedido en 2001, pudimos llegar a un acuerdo para ampliar la cobertura de medicamentos”. Asimismo remarcó que esa situación “repercute en la calidad de atención, el déficit se le descargó al afiliado”. Pero con las políticas implementadas por la actual gestión “el bolsillo de los y las afiliadas se verá aliviado, con menos gasto mensual”.

En tanto, el presidente de IOMA Homero Giles explicó que “desde 2014 que no se actualizaba la cobertura de medicamentos por parte de IOMA, lo que implicó un mayor gasto de bolsillo para nuestros afiliados y afiliadas”.

“El trabajo conjunto con sindicatos y laboratorios nacionales nos permitió no solo ampliar la cobertura, sino también aumentar la cantidad de remedios con descuentos del 100%”, sostuvo Giles y agregó: “Con este anuncio, se genera un baja promedio del 46% del gasto de nuestros afiliados en remedios”.

Como ejemplo mencionó el caso de un paciente con hipertensión arterial, que realiza tratamiento con Enalapril. Para este producto, en el mercado hay 13 presentaciones que tienen cobertura al 100%, mientras que eligiendo otras marcas comerciales el afiliado se podrá ahorrar hasta el 51% del valor de la medicación. Asimismo destacó que “venimos haciendo un trabajo muy fuerte, muy intenso, en conjunto con los gremios, pudimos trabajar muy bien con los laboratorios, sobre todo los nacionales, y hoy estamos pudiendo anunciar una mejor y mayor cobertura en medicamentos”.

En tanto el ministro de Salud, Daniel Gollan indicó que “estamos desarrollando desde el IOMA una política muy fuerte para que los afiliados puedan recibir prestaciones de calidad en prevención, promoción y rehabilitación de la salud y, al mismo tiempo, deban pagar lo menos posible para acceder a ellas”. “Es muy importante en términos de impacto en el gasto de bolsillo de los y las afiliadas. Forma parte de una nueva visión y una decisión política que el gobernador nos indicó: ir dando las respuestas necesarias en lo inmediato, pero que no sean parches”. En ese sentido agregó que para alcanzar los objetivos “queremos llegar con IOMA dentro de un sistema articulado con el Ministerio de Salud y todos los actores”. Además Gollan indicó que “Cuando uno quiere hacer trasformaciones de fondo choca con sectores que piensan que pueden ser afectados en sus intereses. Convocamos a todos los actores, planteando que habrá reglas de juego nuevas. Hay actores que extraen del sistema rentas que está por encima de lo lógico, van contra los intereses de los afiliados. Vamos a seguir trabajando en conjunto. Que sea realidad que dentro de unos años podamos tener un IOMA completamente diferente al que recibimos”, concluyó el titular del Ministerio de Salud bonaerense.

Inversión de 2400 millones de pesos anuales

Para concretar este incremento en la cobertura, cuyo principal objetivo es que las personas afiliadas a IOMA paguen menos cuando van la farmacia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires invertirá 2.400 millones de pesos. Una medida que beneficiará directamente a más de 2 millones de afiliadas y afiliados al IOMA.

Los funcionarios presentaron además el nuevo Vademecum de IOMA, con un rápido y sencillo buscador online donde se podrán averiguar, desde el sitio oficial de la obra social https://sistemas.ioma.gba.gov.ar/vademecum/ las diferentes alternativas de presentaciones, asociaciones y precios de los diferentes medicamentos disponibles en el mercado.

Los anuncios tienen como antecedente otra importante decisión relacionada con la cobertura de medicamentos, ya que en 2020 se amplió el Plan Meppes (medicamentos especiales con cobertura total) a 408 principios activos, por lo que las afilliadas y los afiliados acceden a 1900 medicamentos en forma gratuita.

Además se digitalizó el proceso de autorización de medicamentos oncológicos, logrando mayor agilidad en las gestiones. Anteriormente el circuito administrativo demoraba 90 días, mientras que actualmente, se resuelve en 10.

Con estas acciones la gestión de la obra social demuestra que trabaja para garantizar los derechos de sus afiliadas y afiliados, ampliar los que están y construir los que faltan.

Credencial Digital

“IOMA cuenta con la receta electrónica que da celeridad, trazabilidad de medicamentos; también está la nueva página web para trámites y consulta online, y la credencial digital” aseveró el gobernador. Por eso “invitamos a los afiliados a que usen la credencial digital. Nos permite tener un mejor control. Necesitamos que los afiliados sean los que exijan su uso. Nos permite controlar los recursos que no son nuestros, son de los afiliados” concluyó Kicillof.

Acerca del primer efector de salud inaugurado por IOMA para sus afiliados y afiliadas –el Hospital Gabriela Carriquiriborde, en Temperley- Kicillof remarcó que “logramos que una clínica que había quebrado, funcione: no se perdieron puestos de trabajo y no se perdió un centro prestador para 7000 afiliados”. En esa línea “Iremos avanzando con un solo objetivo para mejorar las prestaciones, ahorrarle plata a los afiliados y afiliadas. Por más difícil que sea el camino, no vamos a dar soluciones de marketing, sino que cada solución que damos nos lleve a un IOMA mejor.

Finalmente, el gobernador agradeció a la gestión de IOMA por haber “empezado a revertir la situación, a mejorar la cobertura, y por lo tanto la calidad de vida de las personas”.

El acto se desarrolló en el Salón Dorado de la Gobernación y contó también con la presencia de la ministra de Gobierno, Teresa García; el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak; y representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en la provincia de Buenos Aires.

