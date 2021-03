Aclaración de la región Sanitaria XI sobre vacunas

La aplicación Vacunate PBA, en algunos casos, cuando una persona NO ASISTE al turno asignado por el motivo que fuera y NO RECHAZA dicho turno, la registra como ATENDIDO, de forma automática.

Claramente, no se trata de ninguna irregularidad y no representa ningún perjuicio ni ventaja para nadie. La situación es originada porque la persona se ausenta y la aplicación todavía no lo registra y la considera atendida. Después, en pocas horas el sistema se actualiza.