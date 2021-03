MEDIA SANCIÓN: Diputados aprobó la modificación del impuesto a las ganancias

Sin votos en contra, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Sergio Massa que la lleva al mínimo de 150 mil pesos.

El oficialismo consiguió medida sanción del proyecto que había presentado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el cual modifica el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, determinado así que ahora sólo lo comience a pagar aquellas personas que cobran más de 150 mil pesos por mes.

La iniciativa encontró alto respaldo, tanto en las filas del oficialismo como de la oposición, por el cual consiguió 241 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto negativo.

La maratónica sesión comenzó este sábado a las 23 horas de la noche y se calculaba que finalmente se lleve a la votación, en las primeras horas del domingo. La decisión había sido tomada por el propio Sergio Massa, quien aseguró que “aunque tengamos que sesionar toda la madrugada, vamos a votar Ganancias”, descartando la posibilidad de un cuarto intermedio.

Ahora, el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias se discutirá en el Senado, que de aprobarse, lo convertirá en ley y será sin dudas una victoria para el oficialismo en el Congreso.

“Más allá de las peleas políticas, queremos transmitirle a la población que el Congreso está trabajando para resolver este tema”, había manifestado Massa, cuando ya se barajaba la idea de sesionar todo el sábado por la noche y parte del domingo.

Según información presentada por el gobierno nacional, las modificaciones beneficiarán a un aproximado de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados. De esta forma, se calcula que quedarán libres de pagar el impuesto un 93% de los y las trabajadoras.

“Hoy en la Argentina 25 de cada 100 trabajadores pagan Ganancias. A partir de la sanción, van a pagarlo sólo 7 de cada 100 trabajadores”, explicó Massa. “En el caso de los jubilados, sólo el 0,04% van a hacerlo, no solo por la modificación del piso sino porque además subimos de 6 a 8 haberes el mínimo no imponible, con lo cual a medida que se van actualizando las jubilaciones se va modificando el mínimo no imponible”, agregó.

Créditos: Infocielo