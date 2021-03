Denuncian robo de placas en el Cementerio

A los señores medios de comunicación.

Cumplo en informar que en la fecha 27 del corriente, denunció *TALLARICO HECTOR LUÍS*, (61), empleado de la Municipalidad de Gral. Paz, quien cumple funciones como encargado del Cementerio Municipal. Que en la fecha al realizar un relevamiento general constató el faltante de 30 placas de las que no puede precisar material, pero resultan ser símil bronce, las cuales estarían ubicadas en diferentes sepulturas. Que varían en peso, tamaño, como así descripciones. Que el último relevamiento que hizo fue hace 15 o 20 días aproximadamente dónde en ese momento no constato faltante. Que no posee sistema de cámaras de vigilancia, ni sereno en el lugar. Se investiga.

*Fdo: Comisario Inspector Patricio Caballero, Jefe Jefatura Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.*