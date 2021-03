POCOS MINUTOS DE NICO CASTRO EN UNA NUEVA DERROTA DE ARSENAL

Por Julián Ormaechea

En la jornada final de la fecha 5 de la Copa LPF 2021, Arsenal necesitaba ganar en la visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito este lunes por la noche protagonizando un encuentro de equipos necesitados.

En los instantes previos al partido, sorprendió el 11 inicial de los de Sarandí que no tenía en cancha ni a J. Bottinelli, A. Antilef, L. Abertengo y al ranchero Nicolas Castro que tuvo que ver la mayoría del cotejo desde el banco de suplentes. De hecho, el equipo que saltó al campo de juego fue: N. Navarro; g. Benavidez, M. Carabajal, G. Suso, L. Suarez; J. Soraire, E. Mendez E. Papa; L. Necul; B. Sepulveda y J. Candia. Por su parte, Cristian “Kily” Gonzalez eligió a J. Broun; D. Martínez, J. Laso, N. Ferreyra, L. Blanco; F. Lo Celso, R. Sangiovanni, E. Vecchio; P. Cucchi y M. Ruben.

Con un primer tiempo más cortado que jugado y con muchísimas imprecisiones en el manejo del balón, los visitantes pudieron amigarse un poco más con la pelota e intentaron lastimar con poca efectividad sin olvidar que la jugada más picante hasta ese momento había sido del ídolo local que volvía a jugar con la camiseta canalla después de casi tres años cuando cabeceó con peligro. Mucho no pasaba en el cotejo hasta que a los 42, Damián Martínez aprovechó el desvío en la defensa que intentó salvar el intento de Rúben cuya segunda jugada fue aprovechada por el lateral para abrir el marcador.

En la segunda mitad, Central fue más activo en el trato de la pelota y en las chances. Laso con un cabezazo pudo poner el segundo en un ataque que derivó en una segunda jugada con el taco del 9 local que no llegó a la red. Soraire se encargó de hacer trabajar a Broun que le tapó una pelota clarísima a falta de 15 minutos despertando al local que pudo llegar a la segunda anotación con el anticipo aéreo del ingresado y debutante Martín Rabuñal después del centro desde la derecha liquidando el partido instantes posteriores a la aparición de Castro que casi no tuvo tiempo de tener la pelota. Si no fuera por Navarro, el equipo del Kily llegaba al tercer tanto luego de la chance de Luca Martínez Dupuy. Antes del pitazo final, Albertengo pudo descontar y decoró el resultado final con el 2-1 local gracias a la floja reacción de Broun.

Es la sexta derrota consecutiva (Torneo local y Copa Argentina) de los dirigidos por Rondina extendiendo el muy mal momento del Arse que no encuentra respuestas futbolísticas ni puntos en la competencia siendo además el equipo más goleado del certamen. Deberá recuperarse rápidamente para cambiar la imagen en la próxima fecha frente a Platense en el Estadio Julio Humberto Grondona el lunes venidero a las 19.00. Los rosarinos, en cambio ya llegaron a siete unidades y ahora se enfrentará al líder de la Zona A con puntaje ideal Colón en Santa Fe el sábado a las 16.15.