Está en marcha el Programa de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

Se suman al IOMA policonsultorios de diversas especialidades

Con el objetivo de prestar una cobertura de excelencia a las personas afiliadas a IOMA en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, la obra social en el marco del Programa de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, firmó un acta acuerdo con Carlos Quintana, secretario general de UPCN Buenos Aires para la inauguración de un policonsultorio, que abrirá sus puertas en la localidad de La Plata y el otro acta acuerdo con el doctor Franco Kiryluk, referente del centro de salud que se inaugurará en Villa Domínico.

Estos se agregan a la lista de los policonsultorios que ya están funcionando como el policonsultorio de IOMA de la calle 38, y los consultorios de oftalmología en acuerdo con CITO, que brindan atención exclusiva sin costo de copago para las afiliadas y afiliados a la obra social en La Plata.

El programa de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención tiene como fin brindar atención en distintas especialidades de la salud, de manera exclusiva a las afiliadas y afiliados sin que tengan que realizar ningún abono de copago. El Programa promueve la atención del conjunto del universo afiliatorio de IOMA por parte de profesionales, médicos y no médicos, agrupados en clínicas, sanatorios con servicios de primer nivel y policonsultorios especializados. En este sentido, entre los objetivos principales se destacan los siguientes: promover la accesibilidad, la continuidad, y la prevención de la salud de las Afiliadas y los Afiliados mediante un abordaje basado en la atención en el primer nivel desde un enfoque de atención integrada centrado en el paciente, a partir de policonsultorios de primer nivel de atención y fortalecer la atención primaria como forma de atención de la salud y acceso a los niveles de mayor especialidad para las Afiliadas y los Afiliados.

Con esta iniciativa, la obra social busca promover la Atención Primaria de la Salud (APS) para fortalecer el primer nivel de atención y garantizar su acceso a las afiliadas y afiliados de IOMA en todo el territorio bonaerense. Por otra parte, en estos policonsultorios se integrarán las nuevas herramientas digitales del IOMA, y se capacitará en el uso de las mismas al personal. Esta política sanitaria, repercute en una expansión de la oferta prestacional en todo el territorio de la provincia para priorizar una atención basada en derechos, de calidad, accesibilidad y en cercanía geográfica al universo afiliatorio de la obra social.

Hoy, el primero de los acuerdos firmados por el presidente de IOMA, Homero Giles, fue en la ciudad de La Plata con el secretario general de UPCN, Carlos Quintana. El otro, fue en centro de Estudios e Investigaciones del Sur, en Villa Domínico, Avellaneda. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer las políticas sanitarias a partir de la puesta en marcha de centros de atención de salud del primer nivel en diversas regiones de la provincia de Buenos Aires.

Durante la firma del acta acuerdo en las instalaciones del segundo policonsultorio de la ciudad de La Plata de calle 50 entre 12 y 13, el presidente de IOMA Homero Giles, destacó que “Estamos muy contentos de poder hacer esto de la mano de UPCN, uno de los principales gremios en el IOMA. Este es el primer paso, vamos a seguir generando otros, tenemos la palabra de Carlos Quintana, y hoy estamos cumpliendo y confiamos en que eso será así. Esto lo vamos a hacer en toda la provincia de Buenos Aires, tenemos más de 20 policonsultorios para abrir, hoy a la manaña estuvimos en Avellaneda y ahora acá, y seguiremos trabajando para eso”.

Por su parte, Carlos Quintana, secretario general de UPCN Buenos Aires, destacó la puesta en marcha de este Programa destinado a fortalecer el primer nivel de atención en salud al considerar que todas las agremiadas y agremiados bonaerenses cuentan con afiliación a IOMA. En este sentido, puso de manifiesto que la apertura de este nuevo

policonsultorio brindará “un sistema que permite al trabajador el tener accesibilidad a un sistema médico en el cual no hay ningún cobro de diferenciado, una de las cosas que nos ocurren cotidianamente. Estamos trabajando en conjunto con IOMA para que estas aperturas no sean solamente en La Plata sino que podamos ir ampliándolas en la provincia”. Asimismo, expuso que estas políticas sanitarias no van de la mano de un beneficio comercial, sino que se trata de un tema de servicios y beneficios para las y los laburantes de la provincia, y destacó: “Esta familia, que es la familia de las y los empleados públicos no tiene que verse más afectado por el pago de diferenciados”.

En la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, el presidente de IOMA Homero Giles firmó otra acta acuerdo con el Centro de Estudios e Investigaciones del Sur. Se trata de un centro que cuenta con un sector de diagnóstico por imágenes con instrumental para realizar resonancias, ecografías, radiografías. Además, este centro de salud tiene un hospital de día donde funcionan los policonsultorios donde se brinda cobertura y atención de especialidades ambulatorias.

El doctor Franco Kiryluk, referente de este centro de salud, luego de la firma manifestó que “Para nosotros es un gran desafío porque entendemos la importancia en la cobertura que quiere brindar IOMA a su universo afiliatorio. Esperamos estar a la altura, e ir creciendo juntos. Estamos totalmente comprometidos para que esto funcione”.