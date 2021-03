Laura Maidana: “La idea es  tener mayor presencialidad posible, pero siempre dentro de los marcos de cuidado”

Casi completando la segunda semana del ciclo escolar 2021, no todos los alumnos del Distrito de General Paz han podido asistir a clases por diversas razones. Una importante cantidad de chicos de nivel secundario se encuentran aislados por un contacto estrecho de Covid-19, ocurrido en el UPD (Último Primer Día), mientras que otras burbujas o divisiones competas permanecen sin presencialidad producto de la misma pandemia.

La Inspectora Jefa Distrital de General Paz, Prof. Laura Maidana en diálogo con MD aseguró que “venimos desarrollando el ciclo lectivo desde el 1° de marzo, cuando empezaron las clases presenciales en el nivel primario, inicial y educación especial N° 501; y el 8 empezó el nivel secundario”.

En este sentido, aclaró que este nivel “empieza de manera progresiva, primero empiezan los años primero y segundo, después comenzaría sexto y después el resto de los años, eso vino por normativa, pero algunas escuelas empezaron completamente con toda la matrícula porque tenemos protocolos específicos, y lo que determina la presencialidad es el espacio de las aulas y la cantidad de alumnos en cada división. Eso es lo que va a determinar la frecuencia con la que los alumnos van a cursar”

“Hoy tenemos escuelas que tienen una frecuencia semanal, que van a ir todos los días del mes, otras una frecuencia quincenal (semana por medio), y otras que van a ir con mayor distanciamiento. Eso va a depender de cada institución”, aclaró.

“Han comenzado la mayoría de las escuelas. Algunas en sus inicios tuvieron docentes aislados, entonces se retrasó un poco la presencialidad. Después en la Secundaria N° 2 tuvimos un problema con el agua, que nos retrasó un día”.

¿Teniendo en cuenta que surgieron casos positivos en el ámbito educativo, cuál es el porcentaje que sí está asistiendo normalmente a clases?

La presencialidad continúa. Lo que tenemos nosotros son burbujas de aislamiento, dependiendo del contacto estrecho o de lo que salud nos indique que son los protocolos de aislamiento a seguir. Teníamos tres grupos aislados de distintas primarias, y uno de secundaria que como el hisopado dio negativo, vuelven mañana y otros volvían hoy; y tenemos los alumnos del “Último Primer Día” (UPD), que se mantienen aislados. Son alumnos de los sextos años que les correspondería estar en presencialidad. Lo demás lo maneja salud, nosotros lo que hacemos es aislar la burbuja. En este caso, los alumnos de la Secundaria 2 en su totalidad son los que en este momento deberían estar en presencialidad. Lo demás, está funcionando con normalidad.

En el caso de Loma Verde “los sextos años del UPD también están aislados. Y de primaria una docente por contacto estrecho. Casos positivos no tenemos, son aislamientos preventivos”, puntualizó Maidana.

“La Escuela Secundaria N° 5 también tenía un grupo y el (Jardín) 904 tenía una auxiliar, que por lo tanto también influye, porque en los protocolos sanitarios que tenemos son muy estrictos y necesitamos el personal auxiliar correspondiente para realizarlo. Si no tenemos ese personal, tampoco podemos dar presencial”, precisó.

La suplencia de docentes o auxiliares, sea cual fuere el motivo, es otra de las preocupaciones, ya que no se realiza con la prontitud que estábamos habituados, en ese sentido, la Inspectora cuenta que “las suplencias se complica porque tenemos actos públicos virtuales. Esto retrasa un poco, porque antes al ser presenciales, a la mañana tomabas el cargo y te iba a la escuela. Ahora, hay un proceso de inscripción, después el acto público en sí mismo, donde las personas están por orden de mérito y tienen un tiempo para responder si aceptan o no… Entonces, todo esto lleva una dilatación en los tiempos de cobertura, pero se están haciendo la mayor cantidad posible y la SAD (Secretaría de Asuntos Docentes) está trabajando 24×7”, elogió.

¿Existe un control o seguimiento por parte de Jefatura, sobre la situación particular de cada escuela?

Las escuelas tienen que informar de inmediato. También tenemos un protocolo de informar vía jerárquica. Las escuelas nos envían una planilla cuando una persona está aislada o es positivo, y nosotros inmediatamente lo elevamos a Región, y de ahí a Provincia. Y también cuando tenemos burbujas en aislamiento… La escuela nos tiene que informar el año, la cantidad de alumnos que están aislados, y si después ese aislamiento continúa también nos tienen que avisar.

En el caso de que el directivo no informe correctamente o que el personal se niegue a aislarse, ¿existe alguna sanción?

Ocurre muy frecuentemente. Nosotros tenemos la indicación de salud de cuánto tiempo esa persona está aislada, sea alumno, docente, auxiliar o directivo, por lo tanto no puede ingresar a la escuela. No se le permite el ingreso. En todo caso, si quiere ingresar por la fuerza se va a hacer la denuncia correspondiente. Igualmente, si llegan a la escuela con alguna sintomatología, o sin la declaración jurada que hay que llevar cada 48 horas, donde indican que no tuvieron ningún síntoma.

¿Tanto docentes, auxiliares, como alumnos deben presentar la Declaración Jurada?

Todos. Los docentes lo que tienen es la Aplicación Cuidar, que es más práctica.

¿Cómo cree que se desarrollará el presente ciclo?

Es una pregunta muy difícil. Yo creo que el ciclo lectivo se va a desarrollar como se viene desarrollando ahora, con mucha tranquilidad, con mucha certeza de lo que estamos haciendo en el sistema educativo, porque tenemos todos los protocolos, toda la documentación que necesitamos para respaldarnos, y que nos indican cómo actuar en cada situación.

Tenemos mucha comunicación con salud, con los otros organismos de educación, mucha comunicación con el municipio, hacia eslabones más jerárquicos nuestros… y eso implica un trabajo con tranquilidad. Yo creo que el desarrollo va a seguir como hasta ahora, con responsabilidad, con compromiso, que es lo que los docentes y auxiliares hacen, porque son principales eslabones, donde ha habido capacitaciones que respaldan todo lo que tienen que hacer, no es que limpiamos al azar y hacemos las cosas al azar. El Consejo Escolar ha trabajado muy fuertemente todo el año pasado y este año también, con todo lo que tiene que ver con los elementos de higiene, los elementos de desinfección que las escuelas necesitan. Está todo previsto, y está previsto para más adelante también, porque tenemos acopio de estos elementos para que no falten, porque ese es otro eslabón importante, no puede faltar una lavandina para limpiar una escuela.

Así que creo que se va a desarrollar muy bien. Nosotros dependemos de los riesgos epidemiológicos de cada lugar. Nosotros no definimos si seguimos o no, sino que se define en acuerdos entre autoridades de salud y educación; pero dentro de los períodos que tengamos de presencialidad, lo vamos a hacer con la misma seriedad, tranquilidad y responsabilidad con la que lo hemos hecho hasta ahora.

Lo más importante es la comunicación con la familia. Estamos trabajando fuertemente para que la comunicación sea clara, precisa… porque esto genera tranquilidad. Que las familias estén tranquilas, no solamente de lo que hacemos dentro de la escuela, sino de que si pasa algo, sus hijos van a estar cuidados, eso me parece que es fundamental.

Todas las escuelas han hecho reuniones con las familias, y las que no, lo están haciendo en esta semana… es una comunicación constante y fluida.

Esto no es una carrera de ver quién empieza. La idea es tener mayor presencialidad posible, pero siempre dentro de los marcos de cuidado, sino no tiene sentido que vayamos a la presencialidad y nos vamos a convertir en un foco de contagio. Eso hay que dejarlo muy en claro, y para calmar ansiedades se les explicó que no es una carrera, pero nos dimos cuenta durante todo el año pasado, la necesidad de presencialidad se notó (…) nunca se pensó que era tan fundamental para los chicos el contacto directo, así que aunque sea una semana por medio es muy importante”, concluyó la Prof. Laura Maidana.