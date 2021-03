Evoluciona favorablemente el Director Administrativo del Hospital Campomar

El día domingo, Claudio García, Director Administrativo del Hospital Campomar, sufrió un accidente por lo que debió ser hospitalizado. Su evolución es favorable.

Claudio García, sufrió en horas del mediodía del domingo un accidente doméstico en el cual se quemó la mano y el brazo derecho , provocándole lesiones de tipo A y B.

El hecho ocurrió mientras estaba manipulando un bidón de nafta, y por motivos que aún desconocen, el mismo le explotó encima, provocándoles importantes lesiones en sus miembros superiores, principalmente en el brazo derecho.

Pasadas algunas horas de aquel lamentable episodio, García asegura sentirse “bien, un poco dolorido”, y con “una pequeña molestia producto del mismo vendaje”.

El día lunes se le practicó “una toilette quirúrgica para hacer una buena desinfección por las dudas que no quede ningún rastro de nada, y es muy factible que mañana o pasado (por hoy, o mañana) me vuelvan a hacer lo mismo, para dejar todo bien limpio y desinfectado, y ver cómo seguimos. Si es necesario o no realizar una interconsulta con algún otro lugar”, cuenta el funcionario a MD.

Más allá del malestar propio de tal lesión, el Director Administrativo aclara que viene evolucionando “bien. Pude descansar bien, sin ningún problema”.

El alta seguramente será en las próximas horas, aunque todo depende de cómo continúen evolucionando las heridas, y el criterio de los médicos.