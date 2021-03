Esta noche pelea Nicolás Demario

El púgil ranchero, Nicolás Pablo Demario (13 -7 K.O-, 4 -1 K.O, 2) se enfrentará esta noche a Lucas Nahuel Rojas (3-4-1), en lo que será su vigésima pelea en el campo rentado.

El evento, tendrá grandes combates, y nuestro representante será parte de la Categoría Súper Ligero. Ayer, se llevó adelante el pesaje donde Nico Demario dio en la báscula 63,500 kg, mientras que su rival Lucas Rojas pesó 63,100 kg.

La transmisión será vía Streaming, a cargo de WBA (World Boxing Association) y Facebook/Youtube de Chino Maidana Promotions.

El resto de los combates:

El Bebu Verón (72,300 Kg) vs. Darío Carrizo (72,100 Kg); El Terrible Torres (61 Kg) vs. Daniel Zabala (60 Kg); Cristian Reggiardo (65,700 Kg) vs. Hernán Comezaña (65,700 Kg); Amed Reguera (54,300 Kg) vs. Alejandro Farías (54,100 Kg)

La velada dará inicio a las 21:00 y se podrá ver a través las siguientes plataformas:

WBA: https://youtube.com/c/WorldBoxingAssociationOfficial

CMP: https://youtube.com/channel/UCGOhIf9E6K-du3dA2wRy3IQ